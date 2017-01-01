Anadolu Ajansı 97 yaşında

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ADIYAMAN (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli ile gazeteciler maç yaptı.

Maç öncesinde basın mensuplarıyla polisler, halı sahanın içinde "Anadolu Ajansı 97. yılını kutluyor" pankartı açtı.

Karşılaşma çekişmeli geçti.

İlk golü İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in attığı müsabaka, 4-4 berabere bitti.

Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 97 yaşını kutlayan AA'nın Türkiye'nin en köklü haber ajansı olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Emniyet mensuplarıyla AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anlatan Alper, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşu yine aynı Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Biz de bu anlamda iki güzel günü taçlandırmak anlamında Anadolu Ajansı mensuplarıyla futbol müsabakası için bir araya geldik. Polis 7-24 görev başındadır ama biz biliyoruz ki basın da hiçbir zaman polisten ve güvenlik kuvvetlerinden aşağı kalmaz. Kendileri de 7-24 görevlerinin başındadır. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak biz gerçekten mutluluk içindeyiz. Adıyaman'da yapmış olduğumuz faaliyetlerin en büyük destekçisi ve halkımızın duyurucusu olan ajansımızı tebrik ediyoruz."

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan da AA'nin 97. kuruluş yıl dönümünden dolayı kurumu ve çalışanlarını kutladı.

Yayın akışı ve ilkelerinden dolayı AA'ya teşekkür eden Aslan, "Türk Polis Teşkilatı'nın da 172. kuruluş yıl dönümünün aynı haftaya denk gelmesi ve Anadolu Ajansının emniyet teşkilatıyla bunu futbol müsabakasıyla taçlandırması basın için de bizim için de çok önemli. Emniyet Müdürü Metin Alper'e de kısa sürede Adıyaman'da sağladığı asayiş ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.