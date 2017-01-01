04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anadolu Ajansı 97 yaşında

04 Nisan 2017 Salı, 21:26
Anadolu Ajansı 97 yaşında

ADIYAMAN (AA) - Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personeli ile gazeteciler maç yaptı.

Maç öncesinde basın mensuplarıyla polisler, halı sahanın içinde "Anadolu Ajansı 97. yılını kutluyor" pankartı açtı.

Karşılaşma çekişmeli geçti.

İlk golü İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in attığı müsabaka, 4-4 berabere bitti.

Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 97 yaşını kutlayan AA'nın Türkiye'nin en köklü haber ajansı olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Emniyet mensuplarıyla AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anlatan Alper, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşu yine aynı Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Biz de bu anlamda iki güzel günü taçlandırmak anlamında Anadolu Ajansı mensuplarıyla futbol müsabakası için bir araya geldik. Polis 7-24 görev başındadır ama biz biliyoruz ki basın da hiçbir zaman polisten ve güvenlik kuvvetlerinden aşağı kalmaz. Kendileri de 7-24 görevlerinin başındadır. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak biz gerçekten mutluluk içindeyiz. Adıyaman'da yapmış olduğumuz faaliyetlerin en büyük destekçisi ve halkımızın duyurucusu olan ajansımızı tebrik ediyoruz."

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan da AA'nin 97. kuruluş yıl dönümünden dolayı kurumu ve çalışanlarını kutladı.

Yayın akışı ve ilkelerinden dolayı AA'ya teşekkür eden Aslan, "Türk Polis Teşkilatı'nın da 172. kuruluş yıl dönümünün aynı haftaya denk gelmesi ve Anadolu Ajansının emniyet teşkilatıyla bunu futbol müsabakasıyla taçlandırması basın için de bizim için de çok önemli. Emniyet Müdürü Metin Alper'e de kısa sürede Adıyaman'da sağladığı asayiş ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

İHH Başkanı Akkuş'dan Suriye'deki saldırılara kınama
YEREL

İHH BAŞKANI AKKUŞ'DAN SURİYE'DEKİ SALDIRILARA KINAMA
İnşaat işçileri arasında kavgada 1 gözaltı
YEREL

İNŞAAT İŞÇİLERİ ARASINDA KAVGADA 1 GÖZALTI
Akyad'tan 60 öğrenciye çalışma masası ve sandalye
YEREL

AKYAD'TAN 60 ÖĞRENCİYE ÇALIŞMA MASASI VE SANDALYE
Kızı FETÖ'den ihraç edilen baba 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı
YEREL

KIZI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN BABA 'EVET' OYU KULLANACAĞINI AÇIKLADI
Alparslan Türkeş ölümünün 20. yılında dualarla anıldı
YEREL

ALPARSLAN TÜRKEŞ ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA DUALARLA ANILDI
Koltuk değnekleriyle girdiği sınavın geçersiz sayıldığı iddiası
YEREL

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GİRDİĞİ SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI İDDİASI
5 Nisan Avukatlar Günü
YEREL

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Belediye ekspres hattını hizmete soktu
YEREL

BELEDİYE EKSPRES HATTINI HİZMETE SOKTU
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Milletvekili Boynukara: &quot;Millet konuya hakim&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BOYNUKARA: "MİLLET KONUYA HAKİM"
Kahta'da otizmli çocuklar unutulmadı
YEREL

KAHTA'DA OTİZMLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Abuzer Yıldırım taziye evinde çevre düzenlemesi yapıldı
YEREL

ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI
Adıyamanlı kürekçiler madalyalarla döndü
YEREL

ADIYAMANLI KÜREKÇİLER MADALYALARLA DÖNDÜ
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adıyaman adliyesinde kavga: 2 yaralı
YEREL

ADIYAMAN ADLİYESİNDE KAVGA: 2 YARALI
Başkan Dimez esnafa 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini' anlattı
YEREL

BAŞKAN DİMEZ ESNAFA 'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNİ' ANLATTI
Milletvekili Fırat bir günde 14 köy gezdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ FIRAT BİR GÜNDE 14 KÖY GEZDİ
Öğrenciler satranç turnuvasında mücadele etti
YEREL

ÖĞRENCİLER SATRANÇ TURNUVASINDA MÜCADELE ETTİ
TBMM Başkan Vekili Aydın Sincik Hastanesinde incelemelerde bulundu
YEREL

TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYDIN SİNCİK HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı : 37- 26 : Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Hentbol Takımı
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESPOR HENTBOL TAKIMI : 37- 26 : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GENÇLİKSPOR HENTBOL TAKIMI
Başkan Yelboğa güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN YELBOĞA GÜVEN TAZELEDİ
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler takımı süper ligde
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİLER TAKIMI SÜPER LİGDE