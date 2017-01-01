Bursa'da "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet'' etkinliği

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BURSA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Vesayetin tasfiyesi ve mevcut antidemokratik süreçlerin bir daha yaşanmaması, darbe dönemlerinin geride kalması ve Türkiye'nin istikrara kavuşması noktasında bu zemini bir şans olarak görüyoruz." dedi.

Yalçın, Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet'' etkinliği öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye önemli bir gündeme doğru ilerlediğini söyledi.

Memur-Sen olarak bu süreçte ''tercih evet'' seçeneğiyle alanlarda olduklarını belirten Yalçın, "81 il, 100 büyük ilçe olmak üzere bütün yerleşim birimlerine ilişkin bir faaliyet planı ortaya koyarak alana indik. Türkiye'nin hükümet sistemleri değişikliği konusunda önemli bir tarihe yaklaştığı bu zeminde, Memur-Sen ailesi olarak tercihimizi net olarak ortaya koyduk. Vesayetin tasfiyesi ve mevcut antidemokratik süreçlerin bir daha yaşanmaması, darbe dönemlerinin geride kalması ve Türkiye'nin istikrara kavuşması noktasında bu zemini bir şans olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin temel sorununun, bir türlü istikrarı yakalayamamasından kaynaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet süresince 65 hükümet söz konusu. Dolayısıyla koalisyon dönemlerini baz alırsanız, sadece belli dönemleri toparlarsanız 38 yıla 37 hükümetin düştüğü bir istikrarsız zemin var. Dolayısıyla Türkiye bu tartışmalardan yorulmuş, ekonomisi her defasında örselenmiştir ve belli dönemlerde istikrarı yakaladığında da Türkiye'de ekonomi boy atmış ve yatırımlar milletle buluşmuştur. O yüzden Türkiye'nin en önemli sorunu, istikrar sorunudur. 65 hükümet var, 6 darbe girişimi Türkiye'de yaşanmıştır. Türkiye, o yüzden şu an hükümet sistemi değişikliğiyle ilk defa bu kadar köklü bir fırsatı yakalamıştır. Memur-Sen ailesi olarak, entelektüel kapasitesi yüksek bir teşkilat olarak, 1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek örgütü ve Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olarak bizim bu süreçte inisiyatif almamamız, taşıdığımız değere, misyona ve sahip olduğumuz entellektüel kapasiteye ayıp olurdu. Onun için Memur-Sen bu süreçte yoğun bir inisiyatif almıştır."

Geçen yıl bu dönemlerde yeni anayasayla ilgili yoğun çalışma programı yürüttüklerini ifade eden Yalçın, ancak ülkede yaşanan olaylardan dolayı çalışmadan sonuç alınamadığını söyledi.

- "Alana inin, bu konuyu insanlara anlatın"

Memur-Sen olarak bu süreçte kitlelere "Neden Türkiye'nin anayasaya ihtiyacı olduğunu ve referandumda 'evet' denmesi gerektiğini, istikrarın kamu çalışanları, Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geldiğini" anlattıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"İllerde 'Memur-Sen buluşmaları' gerçekleştirerek, en büyük salonlarda bir araya gelmeyi seçerek, dolayısıyla bu sürece ilişkin inisiyatifi alırken, teşkilatımıza da 'Alana inin, bu konuyu insanlara anlatın' diyoruz. Çünkü 'hayır' kampanyası yürütenler gerçek bir zemin üzerinden değil, algı yönetimi üzerinden, gerçek olmayan bilgilerle zihinlerde bir bulandırma, sulandırma gerçekleştirdiler. Dolayısıyla 'Olayın hakikatini topluma ifade etmek Memur-Sen gibi bir kitlenin sorumluluğundadır' diyerek, bizzat alanda koşturuyoruz. 7 ekiple illerde, 77 kişilik başkan yardımcıları gruplarıyla da ilçelerde yoğun çalışma trafiğini sürdürüyoruz."