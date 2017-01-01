04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

04 Nisan 2017 Salı, 21:34

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Serinhisar'dan Denizli yönüne giden Mustafa Koyun yönetimindeki 20 VA 055 plakalı otomobil, Çaylıhanı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Mustafa Koyun kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücünün kız kardeşi Pakize, annesi Ayfer ve babaannesi Pakize Koyun yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koyun'un cesedi, kaza yerinde savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna nakledildi.


İLGİLİ HABERLER

Bisikletlerle Türkiye haritası oluşturuldu
YEREL

BİSİKLETLERLE TÜRKİYE HARİTASI OLUŞTURULDU
Denizli'de uyuşturucu operasyonları
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Denizli'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli'de MHP lideri Alparslan Türkeş için lokma döküldü
YEREL

DENİZLİ'DE MHP LİDERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ İÇİN LOKMA DÖKÜLDÜ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan:
YEREL

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYHAN:
Miniklerden Başkan Subaşıoğlu'na ziyaret
YEREL

MİNİKLERDEN BAŞKAN SUBAŞIOĞLU'NA ZİYARET
Denizli'de Çocuk Şenliği Çal'a taşındı
YEREL

DENİZLİ'DE ÇOCUK ŞENLİĞİ ÇAL'A TAŞINDI
Denizli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI

Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli'de silah kaçakçılığı
YEREL

DENİZLİ'DE SİLAH KAÇAKÇILIĞI
'Özel çocuklar'dan anlamlı konser
YEREL

'ÖZEL ÇOCUKLAR'DAN ANLAMLI KONSER
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Evlilik Okulu 31'nci dönem mezunlarını verdi
YEREL

EVLİLİK OKULU 31'NCİ DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ
Denizli Kitap Fuarı'nı 68 bin kişi ziyaret etti
YEREL

DENİZLİ KİTAP FUARI'NI 68 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Başkan Gürlesin Arda'yı örnek gösterdi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN ARDA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ