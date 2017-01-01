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Bisikletlerle Türkiye haritası oluşturuldu

04 Nisan 2017 Salı, 21:45

DENİZLİ (AA) - Merkezefendi Belediyesi "Arabadan İniyoruz, bisiklete biniyoruz" projesi kapsamında bin öğrenciye ücretsiz dağıttığı bisikletlerle Türkiye haritası içinde ay yıldızlı bayrak oluşturdu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Akkonak Doktor Samim Gök Stadı'nda bin öğrenciye bisiklet dağıtımı için tören düzenlendi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, törende yaptığı konuşmada, spora ve eğitime koşulsuz şartsız destek verdiklerini ve veremeye de devam edeceklerini söyledi.

"Arabadan iniyoruz, bisiklete biniyoruz" projesinin üçüncü yılında olduklarını belirten Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Merkezefendi Belediyesi olarak başlattığımız proje ile ilçe sınırları içinde olan ve beşinci sınıfta okuyan 5 bin öğrencimize 5 bin bisiklet hediye edeceğiz. Geçen iki yıl 5'er bin bisiklet dağıtmıştık, ama bu sene Merkezefendi sınırları içerisinde 5'inci sınıfta okuyan 6 bin 500 öğrencinin tamamına bisiklet hediye edeceğiz. Mayıs ayının sonuna kadar bisiklet dağıtımlarını inşallah tamamlamış olacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda ilçe genelinde görev yapan 4 bin 500 öğretmene de bu sene içerisinde bisiklet dağıtacağız."

Denizli'de bulunan 19 ilçe arasında TEOG'da, YGS'de Merkezefendi ilçesinin birinci sırada olduğuna işaret eden Subaşıoğlu, Türkiye sıralamasında ise üçüncü ya da beşinci sırada yer aldığını belirtti.

Törende dağıtılan bisikletlerden oluşturulan Türkiye haritası ve ortasındaki ay-yıldız ilgi çekti çekti.

Bisiklet dağıtım törenine, Denizli İl Spor ve Gençlik Müdürü Ahmet İbanoğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



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