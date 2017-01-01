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Ekonomi Bakanı Zeybekci:

04 Nisan 2017 Salı, 21:47

KÜTAHYA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu memlekette yaşamadığımız ihanet kalmadı. Her şeyin sahibi olan millet artık her şeye el koydu. Ülkeye, demokrasiye, hukuka, bağımsızlığımıza el koydu. Her şey millet tarafından güvence altına alındı. Bu aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz'da bu yüce millet olmasaydı biz bugün burada değildik. Allah bilir mezarımız bile bilinmez yerlerde olacaktı." dedi.

Zeybekci, Kütahya'nın Simav ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde, 15 Temmuz'da yaşananların bir darbe girişimi değil işgal girişimi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok ihanetle karşı karşıya kaldığını belirten Zeybekci, "Bu memlekette yaşamadığımız ihanet kalmadı. Her şeyin sahibi olan millet artık her şeye el koydu. Ülkeye, demokrasiye, hukuka, bağımsızlığımıza el koydu. Her şey millet tarafından güvence altına alındı. Bu aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz'da bu yüce millet olmasaydı biz bugün burada değildik. Allah bilir mezarımız bile bilinmez yerlerde olacaktı." diye konuştu.

- "Genç kardeşlerime söylüyorum, uyanık olun"

Türkiye'ye ihanet edenlerin "hain düşman" olduğuna işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Düşmanın da merdi olur mu? Olur. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ordusuyla silahıyla çıkan Yunan yiğit bir düşmandı. Ordusuyla geldi, yenildi ve yok oldu gitti. Ama bu gelenler hain düşman. Bunlar da aynı amaçla geldiler. Bunlar da bu memleketi bölmek amacıyla bizi Anadolu'dan çıkarmak amacıyla geldiler. Ülkemizin bir bölümü olan, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesini koparıp nesebi belirsiz insanlara bağlamak için geldiler. Ama bir daha bunlar aynı şekilde gelemeyecekler. Bir başka şekillere bürünerek gelmeye devam edecekler. Genç kardeşlerime söylüyorum, uyanık olun ha. Bir daha asla sakın ola ki gevşeme yok. Bir daha bunlar şekil değiştirecekler. Yöntem değiştirecekler, sistem değiştirecekler, formül değiştirecekler ve kimlik değiştirecekler ve gelmeye devam edecekler."

Zeybekci, bu dualı millet olduğu sürece bu coğrafyanın sancaktarı millet olduğu sürece hainlerin geldikleri gibi gitmeye devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin üzerine oyunlar oynanmaya devam edeceğinin altını çizen Zeybekci, "Bizim oralarda bir söz vardır, 'Yari güzel olanın başı belasız olmaz' diye. Ne yapalım, bizim yarimiz güzel. Anadolu'muz güzel, memleketimiz güzel. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin. Bunların hedefi değişmeyecek. Hedefleri bu ülkede bu milletin kanlarını emmek olacak. Aynı yöntemlerle geldiler. Asıl hedefi görmek lazım. Arkanın arkasını görmek lazım. Arkanın arkasının oyunlarını bozmak için de inşallah 16 Nisan'da 'Evet' diyeceğiz. İşte o zaman bu musibetlerden kurtulacağız. 16 Nisan'da bu millet 'Evet' dediği zaman bu milletin kanını emmek için kullandıkları bütün alet edevat onların başında parçalanacak." ifadelerini kullandı.

Mitingin ardından Bakan Zeybekci'ye hediyeler takdim edildi.

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