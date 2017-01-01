Mersin'de FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kamu çalışanı tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılıkça yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarından 5 kamu görevlisinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusunun ardından Tarsus Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.