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Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:12
Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Çocukların kimyasal silahla katledilmiş olması insanlık suçudur. Bu suçu işleyenleri kınıyorum. Dünyanın buna sessiz kalmaması temennimizdir." dedi.

Ataş, Niğde Öğretmenevi bahçesinde yaptığı açıklamada, İdlib'deki katliamda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Suriye rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanmak suretiyle masum insanları, özellikle çocukları katletmesini kınadığını belirten Ataş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların kimyasal silahla katledilmiş olması insanlık suçudur. Bu suçu işleyenleri kınıyorum. Dünyanın buna sessiz kalmaması temennimizdir. Yıllardan beri Suriye'de Suriye rejiminin işlemiş olduğu bu tür girişimler ilk değil. Bundan önce masum bir sürü insanın hayatına kastedildi. Bombalarla, kimyasal silahlarla insanların hayatlarına kastedildi. Yüz binlerce insanın hayatı orada son buldu, milyonlarca insan da yaşadığı yerden göç etmek zorunda bırakıldı. Bu insanlık suçuna karşı duran bir tek Türkiye oldu. Mültecilere kapılarını açan, 3 milyondan fazla mülteciyi kendi topraklarında barındıran Türkiye oldu. Avrupa ülkeleri sadece seyrettiler hatta kapılarını kapatmanın gayreti içerisinde oldular, adeta yarıştılar. Allah herkesin yaptığını görüyor, dolayısıyla ülkemizin üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yaptığına şahit oluyoruz."

Ataş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının bu tür olaylarda duyarlılık gösterdiğini dile getirerek, "Hiç olmazsa Türkiye zalimlerin karşısında sesini yükselten bir ülke olarak görevini yerine getirmeye çalışıyor. Dünyadaki birtakım kuruluşlar kendi canları yanmadığı için sessiz kalmaya devam ediyor. İnanıyoruz ki inşallah bundan sonra onlar da seslerini yükselterek bu tür zulümlerin önüne geçecek bir icraat ortaya koyarlar." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir de İdlib'deki saldırıyı kınamak için teşkilat olarak toplandıklarını ve katliamda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Açıklamaya, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve partiler de katıldı.

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