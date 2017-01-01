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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Şehit onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:14

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri helikopterle Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehit cenazesi, buradan kalabalık bir konvoyla Türkoğlu ilçesi Avşarlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Cenazenin eve getirilişi sırasında şehidin ailesi ve bazı yakınları gözyaşı döktü.

Yavşan'ın için daha sonra Avşarlı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Bu sırada şehidin annesi Zeliha Yavşan, oğlunun tabuta sarılıp "Anan geldi kuzum nereye gidiyorsun beni bırakıp" diyerek acısını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şehidin annesi Zeliha ve babası Kazım Yavşan ile kardeşlerine taziyelerini iletti. Bu sırada baba Kazım Yavşan, Kaynak'a sarılarak, "Vatan sağ olsun, canımız kanımız bu vatana feda olsun." dedi.

Cenaze törenine katılan Yavşan'ın silah arkadaşı, şehidin son nefesinde kendisine "Kahramanmaraş'a ve aileme selam söyleyin, haklarını helal etsinler." dediğini belirtti.

Şehit Yavşan'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Uğur Dilipak, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç ile askeri ve siyasi erkan katıldı.

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