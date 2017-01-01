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Bilimi vatandaşlarla buluşturuyorlar

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:18
Bilimi vatandaşlarla buluşturuyorlar

ANTALYA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından başlatılan "Bilim Kafe" etkinliğinde bilim adamları, çalışmalarını vatandaşlarla paylaşıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1940'lı yıllarda felsefecilerin, bilimsel çalışmalarını bir kafede topluma anlatmasıyla başlayan etkinlik, Türkiye'de de hayata geçirildi. ODTÜ'lü bilim adamları, Türkiye'nin farklı illerindeki kafelerde vatandaşla buluşarak, bilimsel çalışmalarını anlatıyor.

Antalya'da da gerçekleştirilen "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında, ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, Engelsiz Kafe'de "radyasyon" konulu sunum yaptı.

UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödül Programı'nda "Uluslararası Yükselen Yetenek" ödülü alan Demirköz, CERN'de gerçekleştirdiği deneylerden evrende karanlık madde varlığına kadar birçok konuyu paylaştı.

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay da bir otelde etkinlikle ilgili düzenlediği basın toplantısında, üniversite olarak her alanda önemli bilimsel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bilim adamlarının çalışmalarını toplumla paylaşması için "Bilim Kafe"yi hayata geçirdiklerini belirten Kalay, önceliklerinin bilimi yaymak olduğunu vurguladı.

Bilimi yaymanın en güzel yanlarından birinin toplumla bir araya gelmek olduğunu anlatan Kalay, "Bilim Kafe etkinliği Amerika ve Avrupa'da var. Biz de bunu Türkiye'de başlattık. Halkın buluştuğu kafelerde bilim adamlarımız, yaptığı bilimsel çalışmaları anlatıyor. Bu etkinlik sayesinde, bilimsel çalışmalar sadece tozlu raflarda kalmıyor, 4 yaşındaki çocuğa da 40 yaşındaki vatandaşa da ulaşıyor." diye konuştu.


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