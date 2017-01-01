Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Chico ve Salih Dursun katılmadı.

İdmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmasında bulundu.

İki gruba ayrılan oyuncular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.





- Eto'o'dan minik taraftara ilgi





Bu arada, antrenmanı babasıyla izleyen 3 yaşındaki minik taraftar Ayaz, saha kenarından tezahürat yaptı ve futbolculara seslendi. Minik hayranını selamlayan Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o, formasını hediye ettiği taraftarla fotoğraf çektirdi.

Antrenmanı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi futbol takımı oyuncuları da ziyaret etti. Teknik direktör Çalımbay, misafir takıma imzalı Antalyaspor forması hediye etti





- Emre için yaş günü pastası kesildi





Antrenman sonunda Antalyaspor teknik heyeti ile futbolcular, Emre Güral'ın 28'inci yaş gününü kutladı. Emre'ye ilk pasta dilimini Eto'o ikram etti. Pasta kesiminin ardından Antalyasporlu futbolcular, genç oyuncunun yüzüne pasta attı.

Bir gıda firması da teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulundu.

Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.







