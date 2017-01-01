Adana'da FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istenen tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında görevden ihraç edilen öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da yer aldığı H.M.K, C.G, E.D, H.A. ve İ.Y. ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklardan H.M.K. savunmasında, talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını, 17-25 Aralık sürecinde yaşananlardan sonra gerçeklerin farkına vardığını ve aynı yılın mart ayında bankadaki hesabını kapattığını belirtti.

C.G. de Sızıntı dergisini 12 yıl önce üniversite öğrenciliği döneminde ödev için bir defa aldığını, aboneliğinin söz konusu olmadığını iddia etti.

Bank Asya hesabını da faizsiz bankacılık gerekçesiyle açtığını öne süren C.G, "Kimsenin talimatıyla para yatırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasını tamamlaması için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.