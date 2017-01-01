Er Meydanı çayırı bakımdan geçti

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı çayır bakımdan geçirildi.
Edirne Belediyesi ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle bozulan çayırları sökerek yerine yenisini ekti. Geçen yıl, güreş sahasının kotu düşürülerek, bitki ve ağaç köklerinden temizlenerek yeni çim ekimi yapılmıştı.
Bu yılki güreşler, 14 Temmuz Cuma günü minik boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başlayacak.
Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek baş boyundaki güreşlerde rakiplerini eleyen pehlivan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı olarak kürsüye çıkacak.