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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:29

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisi yöneticilerinin her fırsatta kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu belirterek, "Tek dertleri Kılıçdaroğlu. Emin olun Kılıçdaroğlu olmasa miting yapamayacaklar. Miting yapıyorsanız çıkın neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatın." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda Gaziantep'teki sivil toplum örgütü temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada, Gaziantep'in, bölgedeki kilit kapı, bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü, sadece Türkiye'nin değil bölgenin de önemli kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Halk oylamasına işaret eden Kılıçdaroğlu, mevcut durumda bir muhtarın, sorun ve sıkıntılarını milletvekiline, ardından bakanlığa kadar ulaştırabildiğini ancak yeni dönemde bu kanalın kapatılacağını savundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi Antep'in ve Anteplilerin vicdanına sesleniyorum, böyle bir uygulama doğru mu? Bunun doğru olmadığını ben de biliyorum. Hiçbir demokratik ülkede böyle bir şey olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Siyaset kurumu, bırakın halka hesap vermeyi, milletvekiline bile hesap vermeyecek. Kendi milletvekiline hesap veremeyen bir siyasi anlayış, millete de hesap vermeyecek. Hepimizin oturup düşünmesi gerek. Bunun bir partiyle alakası yok. Şahısla da ilgisi yok, demokrasiyle ilgisi var. Başta iş dünyası, sonra hepimiz vergi öderiz. Kahvede çay içseniz onun içinde vergi vardır. Eğer hepimiz vergi ödüyorsak siyaset kurumu onun hesabını vermek zorundadır.

Demokrasinin gereği de budur. Siyasetçi hesap vermiyorsa, ülkeyi nasıl yönetecek, keyfince. Hesap vermek, keyfi yönetime son vermektir. Odaları düşünün, yönetim kurulu da var denetim kurulu da ama yeni dönemde denetim yok. Hepimizin oturup düşünmesi lazım, hangi partiden olursak olalım, hangi dünya görüşünü benimsemişsek benimseyelim hepimizin benimsediği bir kural var, o da demokrasi. Bu hepimiz için geçerli. Bugüne kadar şunu gördük, cumhurbaşkanı seçilir, o da 80 milyonu temsil eder ve tarafsızdır. Şimdi önünüze konan dönemde cumhurbaşkanı aynı zamanda partinin genel başkanı. Bu nasıl tarafsız olacak? "

- "Teklik Allah'a mahsustur"

Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da herkesin sandığa giderek oy kullanacağını anımsatarak, Türkiye'nin geleceğini, evlatlara bırakılacak güzel günleri, ülkenin bekasını düşünerek tercihte bulunulmasını istedi.

Halk oylamasının sıradan bir seçim olmadığını, herkesin ilgi alanı olan anayasa metninin oylanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu işin partisi yok, demokrasiye inanıyor muyuz inanmıyor muyuz işin özeti budur. Mesele, memleket meselesidir. Parti meselesi değil. Şimdiye kadar seçim yapılıyor 550 vekil seçip gönderiyoruz, çoğunluk partisinin başkanı da başbakan oluyor. Yeni modelde başbakanlık yok, bakanlar kurulu da yok. TBMM'ye gelip güven oyu istemek de yok. Rejimi neden değiştiriyoruz, neden tüm yetkileri bir adama veriyoruz? Teklik Allah'a mahsustur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in, iş dünyasındaki başarının farkında olduğunu, bu başarının altında da hukukun üstünlüğü, can ve mal güvenliğinin yattığına değinerek, şöyle devam etti:

"Şimdi siz can ve mal güvenliğini elinden alıyorsunuz. Bu anayasa değişikliği geçerse hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmayacak. Bir kişi çıkacak, bir sabah kalkacaksınız bir kararnameyle tüm mal varlıklarınıza el konmuş. 'Bu doğrudur, güzel bir uygulama' diyorsanız kullanacağınız oy belli ama 'Hayır öyle şey olur mu?' diyorsanız, onur ve gururla gidip 'Hayır' diyeceksiniz. Biz iş adamlarının siyasi görüşünü sorgulamıyoruz. Tercihini hangi yönde yaparsa başımızın üstüne. Biz siyasetçi olarak herkesin mal ve can güvenliğini sağlayacağız."

Halk oylaması sürecinde iktidar partisiyle eşit şartlarda yarışamadıklarını savunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğiyle bir siyasi parti başkanına hakim tayin etme yetkisi verildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, yeni sistemle Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12'sinin siyasetle tayin edilebileceğini ancak siyasi otoritenin hakim tayin ettiği ortamda adaletin olamayacağını vurguladı.

Toplantıdaki katılımcılara "Milli iradeyi fesih yetkisini tek kişiye verelim mi, vermeyelim mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bir kişi milli iradeyi fesih edebiliyorsa biz niye seçim yapıyoruz." dedi.

- "Tek dertleri Kılıçdaroğlu"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisi yöneticilerinin her fırsatta kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek dertleri Kılıçdaroğlu. Emin olun Kılıçdaroğlu olmasa miting yapamayacaklar. Miting yapıyorsanız çıkın neden 'Evet' denmesi gerektiğini anlatın. Bana neden kızıyorlar çünkü Kılıçdaroğlu vatandaşa doğruları anlatıyor. Topu topu 18 madde, yazmışlar, tüm pankartlar bilboardlar dolu. Bu parayı nereden buluyorlar, eşit gitmiyoruz ama millet uyandı, yutmuyorlar. 'Benim can ve mal güvenliğim olmalı, ben demokrasime sahip çıkacağım' diyorlar. Panik içinde kalıyor çünkü biz doğruları söylüyoruz. Vatandaşa anlatacağız buna mecburuz."

Devleti yönetenlerin dillerine hakim olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, diline hakim olamayanların devleti iyi yönetemeceğine işaret etti.

- "Niye gereğini yapmıyorsun?"

Devleti yönetenlerin az ve öz konuşup, konuştuğunda da gereğini yapması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne diyorlardı, 'Münbiç'e gireceğiz', gir kardeşim. 'Rakka'ya gireceğiz diyorlardı', girdiler mi? Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez toprak kaybına uğramıştır. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeriydi. Oradan kaçtılar ve topraklarımızı bıraktılar. Terk edenleri ve o kararı alanları kınıyorum. Sadece o mu? Hayır, Bulamaç adası, burnumuzun dibinde horoz ötünce duyuyoruz. Hem İngiliz belgelerinde hem ABD belgelerinde Türkiye'ye ait ama kimin bayrağı dalgalanıyor, Yunanistan. Ses çıkarıyorlar mı, tık bile yok. Şimdi konuşuyorlar, 'Kerkük'teki o bayrak inecek, yoksa fena olur.' Yok canım. Niye konuşuyorsun kardeşim, niye gereğini yapmıyorsun. Konuşmakla olmuyor."

- Suriyeli mülteciler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salondakilere "Suriyelilerden memnun musunuz?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"(Şuraya müdahale etmeyin, bir bidon suyla gidin yangını söndürmek için) dedik ama onlar benzinle gitti. Sonuç ne oldu, 3,5 milyon Suriyeli. Onlar birinci sınıf vatandaş, biz hastanede sıra bekleriz, onlar beklemez, bizim çocuklarımız üniversiteye gitmek için masraf yapar onlar direkt girer, bizim çocuklarımız El Bab'da şehit olur, onlar gelir burda eğlenir. İktidara sesleniyorum, çıkın deyin ki 'Suriyelilere vatandaşlık vermeyeceğiz, savaş bitince göndereceğiz' ama onların isteği bu değil. 'Onlar sıra beklemesin, biz ikinci sınıf vatandaş olmaya alıştık' diyorsanız adres belli ama 'Olmaz böyle şey' diyorsanız gidin 'Hayır' oyunu kullanın."


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