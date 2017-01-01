Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler

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GAZİANTEP/KİLİS (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısı, Gaziantep ve Kilis'te protesto edildi.

Gaziantep Üniversitesi önünde ellerinde dövizlerle toplanan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu grup, Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.

Anadolu Öğrenci Birliği adına açıklama yapan Abdullah Başyiğit, Suriye'de 6 yıldır bir milyona yakın insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamların katlanarak devam ettiğini söyledi.

Batı ruhunun icadı olan kimyasal silahların dün İdlib'te kullanıldığını ve çoğu çocuk onlarca insanın yaşamını yitirdiğini aktaran Başyiğit, "Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

- Kilis

Anadolu Öğrenci Birliği üyeleri ise "Katil ABD, Suriye’den defol", "Müslüman zulme boyun eğmez", Katiller Allah'a hesap verecek" dövizleriyle, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörlük Camisi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Nurettin Taş, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden insanlık dışı katliamların katlanarak devam ettiğini söyledi.

İslam coğrafyasında dökülen her damla kanın, zulmedilen her mazlumun hesabının sorulacağını ifade eden Taş, yer yüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabalarının sürdüğünü kaydetti.