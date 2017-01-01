50 yıllık çift karbonmonoksitten zehirlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti, torunları hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Kocatepe köyünde Abdo (77) ile Hatice Palamut'un (71) yaşadığı eve gelen yakınları, yaşlı çiftle torunları 11 yaşındaki Berat Palamut'u baygın buldu.

Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çift, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Durumu ağır olan Berat Palamut ise Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- "Duaları 'Allah beni senden geri koymasın' idi"

Hatice Palamut'un kardeşi Adnan Menderes Palamut, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasıyla eniştesinin akşam torunları Berat'ı da yanlarına alıp uyuduğunu anlattı.

Palamut, "Sabah çocuğu okula kaldırmak için kapıyı çaldıklarında, açan olmayınca kapıyı zorlayıp açtılar. Çocuk da şu an yoğun bakımda. Görmedik ama durumu iyiye gidiyormuş." diye konuştu.

Ablasıyla eniştesinin 50 yıllık evli olduğunu aktaran Palamut, "Ablam ile eniştem arasında çok güzel muhabbet vardı. 'Allah beni senden geri koymasın' diye dualar ederlerdi. Duaları kabul oldu." dedi.