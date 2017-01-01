Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) öğrencisi bir grup, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden Suriyeliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Görükle Yerleşkesi Kampüs Camisi'nde öğle namazının ardından toplanan öğrenciler, saldırıya tepki gösterdi. Grup adına konuşan UÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Şamil Çelik, bu faaliyeti üniversitedeki bütün sivil toplum kuruluşları ve öğrenci gruplarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

İdlib'de katil Esed'in yaptığı bu kanlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Çelik, "Bütün Bursa Müslüman gençleri olarak, bütün zulümlerin son bulacağını düşünüyoruz. Allah'a yalvarıyoruz bu şekilde. İnşallah dualarımızı Rabbim kabul eder." dedi.

Çelik, bu katliamın hesabının sadece ahirette değil bu dünyada da sorulması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada da Allah'ın izni ve inayetiyle çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan Suriye için, İdlib için bütün yardım faaliyetleri, kermesler, cenazeler, gıyabi cenaze namazları ve tertiplenen birçok konferans yoluyla sesimizi dünyaya haykırmalı, özveriden ve çabadan kaçınmamalıyız. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın izniyle Suriye'de, Arakan'da, Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, tüm İslam coğrafyası kurtulacaktır. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, cami imamının eşliğinde dua etti.