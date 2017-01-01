Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

VAN (AA) - Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçeye bağlı Oğuldamı Mahallesi kırsalında arazi taraması yapan ekipler, toprağa gömülü biksi uzun namlulu silah ve bu silaha ait 164 fişek, RPG-7 roketatar, 2 bin AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait 4 şarjör, keskin nişancı silah dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 35 elektrikli fünye, 11 el yapımı patlayıcı fünyesi, el yapımı patlayıcı kontrol lambası, 6 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 18 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 kilo 500 gram A-4 ve 20 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu."
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.