51 yıllık avukat "Avukatlar Günü"nde hayatını kaybetti

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NİĞDE (AA) - Niğde Adliyesinde yaklaşık 51 yıl görev yapan ve Avukatlar Günü'nde yaşamını yitiren avukat Yavuz Kadıoğlu için adliyede tören düzenlendi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle oğlunun evinde 81 yaşında hayatını kaybeden Kadıoğlu için Niğde Adliyesinde gerçekleştirilen törene, Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek de katıldı.

Demirbilek, törende yaptığı konuşmada, Avukatlar Günü'nün çok buruk geçtiğini belirtti.

Kadıoğlu'nun hukuk, adalet ve insanlar için mücadele veren bir hukukçu olduğunu dile getiren Demirbilek, "Onun haricinde çok mümtaz bir kişilik, gerçekten çok değerli bir insan. Burada bulunan hepimiz, bir gün mutlaka öleceğiz ama ölürken arkamızdan insanların tebessüm etmesi çok önemli. Meslektaşlarım Yavuz ağabeyin isminin geçtiği her yerde mutlaka arkasından bir tebessüm gönderecektir." şeklinde konuştu.

Kadıoğlu'nun cenazesi Dışarı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Derbent Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kadıoğlu'nun yakınları ile Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Soydal ve adliye çalışanları katıldı.

- Atatürk Anıtı'na çelenk

Öte yandan Demirbilek, Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demirbilek, törende, avukatlık mesleğinde çözülmesi gereken çok sorun olduğunu savunarak, "Bizler hukuka, hukukun üstünlüğüne hep inandık. İnancımızı, bu yoldaki mücadele azmimizi kaybetmeyeceğiz." dedi.