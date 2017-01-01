Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman ve Malatya'daki sivil toplum kuruluşları, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısını kınadı, yaşamını yitirenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman İnsani Yardım Derneğinin (YADER) öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının adına konuşan YADER Başkanı Fadıl Akkuş, Suriye'de 7'inci yılına giren Esed rejimi ve destekçilerinin katliam ve saldırılarına bugün de yenilerinin eklendiğini söyledi.

İdlib'in Han Şeyhun beldesinde düzenlenen kimyasal silah saldırısında, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 100'den fazla sivilin öldüğünü, yine çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 500 civarında sivilin yaralandığını anımsatan Akkuş, şunları dile getirdi:

"Yaralılara müdahale eden sivil savunma merkezlerine 5 defa saldırı yapılmıştır. Yine İdlib'in Maret Numan bölgesinde hastane vurulmuş, tedavi gören onlarca sivil yaralanmış, hastane kullanılamaz hale getirilmiştir. Şam'da kuşatma altında bulunan Doğu Guta Kabun Mahallesi'nde çok sayıda hava saldırısı olmuş. Duma da ise engelli sağlık merkezi vurulmuş, birçok noktaya aynı anda hava saldırıları düzenlenmiş. İHH tarafından desteklenen ekmek fırını dahil vurulmuştur. Maalesef dünya devletlerinin şu anki tutumlarına bakılırsa son da olmayacaktır."

Akkuş, ABD ve diğer devletlerin zulme engel olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin barış görüşmelerinin yürümesi için gösterdiği samimi ve yoğun çalışmalarına rağmen Suriye'de barış için bir yol alınamadığını vurguladı.

Dünya devletlerinin oynadığı barış tiyatrosunun kurbanlarının yine Suriye'deki masum sivil ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Akkuş, "Halep kentindeki işgalden sonra Batı adeta tüm Suriye muhalefetini terör örgütü olarak kabul etmeye başlamış, PYD, PKK gibi terör örgütlerini ise özgürlük savaşçısı ve mücadelede müttefik olarak kabul etmekte ve karadan ve havadan füzeler dahil olmak üzere her türlü ağır silahla donatmaya hız vermiştir. Müslümanların bölünüp parçalanmaları, siyasi, ideolojik ve menfaat gruplarına bölünmeleri, aynı zamanda cemaat cemiyet taassubuyla hareket ederek Müslümanların sıkıntılarına duyarsız kalmaları bizleri derinden üzmektedir. Müslümanların bir araya gelmelerini, beraber hareket etmelerini ve yeniden İslam kardeşliğini tesis etmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Esed rejimi aleyhine sloganlar attıktan sonra İdlib'deki kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenler için vatandaşların da katılımıyla gıyabi cenaze namazı kıldı.

-Malatya

Malatya'da da 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Ortak Değerler Platformunca, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı kınandı.

Bağımlılıkla Mücadele Merkezinde bir araya gelen platform üyeleri adına konuşan sözcü Hüseyin Polat, sözde insan hakları savunucusu modern dünyanın, zalim Beşşar Esed'in insafına terk ettiği Suriye'de, rejimin destekçileriyle dün sabah saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun beldesine kimyasal saldırı düzenlediğini söyledi.

Pek çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500'den fazla kişinin de yaralandığını anımsatan Polat, Suriye'de 7 yıldır katliamlar yapan Esed rejiminin, son 10 gündür sivillere yönelik 4 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini belirtti.

Esed rejiminin, 7 yıldır kendisini istemeyen Suriye halkına tattırmadığı acının kalmadığını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Biz buradan Suriyeli kardeşlerimizin şu sorularını, Esed'den vazgeçemeyen müstekbirlere, ona yardım edenlere ve onu koruyanlara sormak istiyoruz, ondan vazgeçebilmeniz için daha ne kadar masum insanın ölmesi gerekiyor? Suriye’nin daha ne kadar yakılıp yıkılması lazım? Daha hayatın ne anlama geldiğini bilmeden, ne kadar çocuğun kimyasal gazlarla veya varil bombalarıyla nefessiz kalması, kaç hayatın sönmesi, kaç körpe dimağın solması gerekiyor? Siz hala onun ne kadar vicdansız, acımasız olduğunu ve Suriye halkının asla onunla beraber yaşamak istemediğini anlamadınız mı? O halde neden hala onu koruyor ve destekliyorsunuz?"

Suriyelilere taziyelerini ileten Polat, "Esed rejimin eliyle işlenen bu katliamları ve faillerini lanetliyor ve şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, bu cinayetlerin tek ve yegane sorumlusu Esed rejimi değildir. Bu zulme göz yumanlar, destekleyenler, güçleri yettiği halde karşı durmayanlar, onu engellemeyenler de bu cinayetlerden sorumludurlar. Ortadoğu'nun mazlum çocukları, katledilişlerini fildişi kulelerden, sırma saraylardan, sırça köşklerden canlı yayınlarla seyredip kıllarını kıpırdatmayanlara haklarını helal etmeyeceklerdir ve inşallah bir gün mutlaka hesabını soracaklardır. Zalimler yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini görecekler. Zalimler için yaşasın cehennem." diye konuştu.



