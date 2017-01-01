Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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VAN (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırılar Van'da protesto edildi.

Hazreti Ömer Camisi avlusunda öğle namazı sonrası toplanan 48 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri ile vatandaşlar, İdlib'te yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

İnisiyatif adına açıklama yapan Muhammed Garip Cesur, Suriye'de rejim güçlerinin çocuk-kadın demeden onlarca sivili katlettiğini anımsattı.

Suriye'de insanlık dış katliamların katlanarak devam ettiğini ifade eden Cesur, şunları kaydetti:

"Zalim Esed, zulümde babasını geride bırakarak dost ve yandaşlarıyla beraber adını lanetliler listesine yazdırmayı başarmıştır. Bu zulüm karşısında susan dünya ise hep aynı oyun ve senaryoyla yine Müslüman dünyasında yaşanan bu vahşete her zamanki gibi kayıtsız kalmıştır. Sahte ve yalancı Birleşmiş Milletler toplantıları, kınama bile çıkmayan kararlar, dünya güçlerinin ne kadar zalimleştiğinin de bir göstergesidir."

Muhammed Garip Cesur, İran, Rusya ve diğer ülkelerin Suriye'deki rejime verdiği destekle zulme ortak olduklarını, öldürülen her çocuk ve sivilde onların da vebalinin olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

- "Her mazlumun hesabı sorulacaktır"

Zulümler karşısında sessiz kalmanın ülkeleri sorumluluktan kurtaramayacağını ifade eden Cesur, şöyle konuştu:

"Katil ABD ve Rusya da bilmeli ki bugün oluşturdukları ve korudukları rejimler, örgütler ve zalimler, Allah'ın izniyle yıkılacaklar. Zalimler bilinsinler ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabı sorulacaktır. İdlip'te insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız. Hiçbir güç Suriyeli Müslüman kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratamayacaktır. Tüm insanlığı hürriyetin ve adaletin hakim olması için çaba sarf etmeye çağırıyoruz."