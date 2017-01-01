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Konya iş dünyasından CHP'li Bozkurt'a tepki

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:09

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un halk oylamasına ilişkin açıklamalarına, "Bu dil, 15 Temmuz’da vatanı için canını siper eden bir millete karşı asla kullanılamaz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ortak yapılan açıklamada, Türkiye'nin çok özel bir dönemden geçtiği, dengelerin yeniden tesis edildiği bir geçiş sürecinde olunduğu vurgulandı.

Tüm dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, üretimini, ihracatını, yatırımlarını, istihdamını artıran bir Türkiye'nin tehdit olarak algılandığı, çeşitli ekonomik ve siyasal saldırılara maruz kaldığı aktarılan açıklamada, geleceğe umutla bakan bir Türkiye için yeni başarı hikayelerine ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçildiği ifade edildi.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve kalıcı istikrarının birlik ve beraberlikten geçtiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek söylemlerden uzak durulması gerekir. Geçtiğimiz günlerde, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un bu ülkenin kadim geleneğini, irfanını, bilgeliğini, basiretini temsil eden necip milletimizi 'denize dökmek' ile tehdit eden açıklamasını talihsiz buluyor, her zaman 'hoşgörü ve sevgi şehri' dediğimiz Konya'dan bir milletvekilinin böyle bir açıklama yapmış olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu dil, 15 Temmuz’da vatanı için canını siper eden bir millete karşı asla kullanılamaz. Böylesine kadim bir şehirde, milletin oylarıyla seçilen bir milletvekilinin milletin iradesini yok sayan, adeta millete meydan okuyan açıklamasını Konya iş dünyası olarak kabul etmiyor, kınıyor ve aklıselime davet ediyoruz. Başta seçilmiş milletvekilleri olmak üzere sandıktan çıkacak olan sonuca herkes saygı duymalı, sorumlu davranmalıdır."

- Bozkurt hakkında soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan "Halk Arenası" programında konuşan Bozkurt hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kocaman, Bozkurt'un, televizyon programında, "Diyelim ki 'Evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını kaydetmişti.

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