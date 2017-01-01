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Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:10
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

KONYA (AA) - Konya ve Karaman'da, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tarihi Şerafettin Camisi önünde, ellerinde dövizlerle toplanan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu grup, İdlib'te hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Muhammet Ceylan, Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu adına yaptığı konuşmada, Esed rejimi ve Rusya'nın 168 kez kimyasal silahla saldırıda bulunduğunu dile getirerek, "Tüm dünyanın kırmızı çizgilerini resmi rakamlara göre 168 kez ihlal eden Esed'e karşı dünya hala iki yüzlü ve sessiz." dedi.

Ceylan, Suriye'deki mücadelenin hiçbir uluslararası kurum ve kuruluşun vicdanına terk edilemeyecek kadar kutsal olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Müslümanlar konunun vehametinin farkına varmalı ve geleceğe dönük planlarını buna göre yapmalıdır. Arap'ı, Türk'ü ve Kürt'üyle biz hem aynı coğrafyanın hem de aynı kaderin çocuklarıyız. Gür avazımızla batının iki yüzlülüğünü, tüm siyasi kavramların yalan olduğunu dünyaya haykırmalıyız. İslam coğrafyası hep aynı tehdit altında. Ey Müslümanlar, saldırı ve terör haberlerine alışıp, duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın. Unutmayın vebal her birimizin, hepimizin sırtındadır."

- "Kardeşlerimize merhem olalım"

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal da Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırıya tepki gösterdi.

İslam ümmetinin yeniden ayağa kalkma sürecini yaşadıklarını aktaran Uysal, "Ümitsiz olmayalım. Tüm İslam coğrafyalarını Allah'ın izniyle kurtaracağız. İnşallah ümmetin hepsine kol kanat gereceğiz. İslam birliğini oluşturacağız ve ümmetin çektiği acılar bitecek. Bölgeden hala yaralılar tahliye ediliyor. Durumun boyutu tespit edilmeye çalışılıyor. Başlatılan ilaç kampanyasına destek vermenizi umuyoruz. Kardeşlerimize merhem olalım." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

- Karaman

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Aktekke Kent Meydanı'nda bir araya gelerek Esed rejiminin Suriye'deki kimyasal saldırılarını kınadı.

Platform adına konuşan Memur Sen İl Temsilcisi Yunus Özdemir, masum insanlara yönelik kimyasal saldırıları lanetledi.

Katliama sessiz kalmamak için meydanlara indiklerini ifade eden Özdemir, "Katil Esad rejimi tarafından İdlib'de kimyasal silah kullanarak kadın, çocuk, genç ve ihtiyar demeden katledilen Müslüman kardeşlerimiz var. Bizler bu kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

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