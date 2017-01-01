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HATAY (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, coğrafi işaretlerin önemini geç farkettiklerini belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliğine tescili konusunda daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Coğrafi işaret sadece daha fazla kazancın kapısını açmıyor, bu, aynı zamanda ürüne ve emeğe de saygı anlamı taşıyor." dedi.

Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde, TOBB ile Türk Patent ve Marka Kurumunun iş birliğiyle, merkez Antakya ilçesindeki bir otelde "Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Karakuş, toplantıda yaptığı konuşmada, coğrafi işaret konusunun Türkiye ve Türk özel sektörü açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de 3 binden fazla yöresel ürün olduğunu belirten Karakuş, şunları kaydetti:

"Potansiyelimize rağmen coğrafi işaretlerin önemini geç fark ettik. Bu değerlerimizi ne kendi insanımızla ne de dünyayla buluşturabildik. Özellikle son 10 yılda bu alanda önemli mesafe katettik. Ülkemizde pek çok ürüne coğrafi işaret aldık. Bu konuda kamu kurumlarımızın bu işe öncelik vermesi etkili oldu. TOBB olarak da buna büyük destek verdik. Coğrafi işaret alınan ürünlerin büyük çoğunluğu yerel oda ve borsalarımız tarafından yapıldı. Coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliğine tescili konusunda daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Coğrafi işaret sadece daha fazla kazancın kapısını açmıyor, bu aynı zamanda ürüne ve emeğe de saygı anlamı taşıyor. Coğrafi işaret bir marka değeridir."

- Tuzlu yoğurt ve sürk peyniri için çalışma

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de coğrafi işaretlemeyi çok önemsediklerini ifade ederek, 2007 yılında Antakya Künefesi'nin coğrafi işaretini aldıklarını ve bu ürünü ihraç edilir hale getirdiklerini anlattı.

Hatay'ın yöresel ürünler açısından çok zengin olduğunu söyleyen Çinçin, "Şimdi tuzlu yoğurt ve Antakya sürk peynirinin başvurusunu yapacağız. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. Bünyemizde Coğrafi İşaretler Strateji Birimi kurduk. Nesillerimize aktaracağımız yöresel ürünlerimizin pazar payının arttırılması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri de onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklarda yerel miraslara sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin yöresel ürün açısından zengin bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Kuseyri, "Bu zenginliğe rağmen yeteri kadar coğrafi işaret almış ürün bulunmuyor. Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret alacak ürün varken şu ana kadar sadece 200 civarında ürün coğrafi işaret alabilmiştir. Yöresel ürünleri koruyabilmek, değer kazandırmak için çaba harcanması gerekiyor." dedi.

Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe'nin de "Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adı başvurusu ile tescil süreci" konulu sunum yaptığı toplantıda, Kosova Prizren Belediye Meclis Başkanı Levent Buş ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıda ayrıca Hatay'ın yanı sıra Osmaniye, Kahramanmaraş gibi illerin yöresel ürünleri de kurulan stantlarda tanıtıldı.



