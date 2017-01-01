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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Kenan Sofuoğlu'ndan lösemili çocuklara destek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:17

SAKARYA (AA) - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da lösemili çocuklar için kan bağışına yönelik düzenlenen "Bir Selfie de Benim İçin" etkinliğine katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocuklar için kan toplama ve farkındalık oluşturmak için Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kan bağışı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 4 yaşında yakalandığı lenfoma kanserini yendikten sonra lösemi olan Ece Aktaş ile yakından ilgilendi. Aktaş'ın yaptığı resimleri inceleyen Sofuoğlu, vatandaşların getirdiği fotoğrafları imzaladı.

Milli sporcu, daha sonra kan bağışında bulunan gönüllüler ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kenan Sofuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'da olduğu için programa katılıp destek olmak istediğini belirterek, "Sonuçta Sakarya'da yaşayan biriyim. Burada yapılan bu tür sosyal sorumluluk projelerine elimden geldiği kadar her zaman destek olmaya çalışıyorum. Çok talep var, her yere de yetişme şansım yok. Herkese 'evet' diyemiyorum, o konuda özür diliyorum." diye konuştu.

Bu aylarda çok az güneşli hava bulduğunu, o nedenle bu havaları antrenman yaparak geçirmek istediğini dile getiren Sofuoğlu, "Bu yüzden burada da çok fazla kalamıyorum. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, inşallah faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SAÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen de öğrencilerin, sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında kan kanserine dikkati çekmek için kan bağışı etkinliği düzenlediğini anlattı.

Projeye milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da duyarlılık gösterdiğini anımsatan Özen, "Onun katılımı ve basınımızın sayesinde de kitlelere kan kanserinin ne kadar zor bir hastalık olduğunu, bununla mücadele vermenin ne kadar zor şartlar altında gerçekleştiğini vurgulayabilmek için yapılmış bir proje. Bu süre zarfında kan toplanacak ve o kanlar da kan kanseri olan insanların tedavilerinde kullanılmaya çalışılacak." dedi.

Projeyi geliştiren Sapanca MYO Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Azize Ceren Avcu ise projenin beyin fırtınası yaparken ortaya çıktığını belirterek, Ece Aktaş ve onun gibiler için kan topladıklarını aktardı.

Avcu, "İnşallah çok da güzel bir sayıya ulaşacağız. Çok mutluyuz, heyecanlıyız, çok kalabalığız, daha da kalabalık bekliyoruz." diye konuştu.

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