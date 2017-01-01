Mersin'de gasp iddiasına 2 tutuklama

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücüyü darbettikten sonra parasını aldığı ileri sürülen 4 kadından 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, H.G. isimli kişi, özel otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken Dedeler Mahallesi yakınlarında bir kadının yardım istediğini görünce durduğu, o esnada araca binen 4 kadının kendisini darbettikten sonra bin 750 lirasını alarak başka bir araçla kaçtığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

Araştırma başlatan jandarma ekipleri olayı, benzer suçlardan daha önce kayıtları olan ve Akgedik Mahallesi'nde yaşayan G.Y, D.Y, S.I. ve Ç.Ö'nün gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve H.G. tarafından teşhis edilen kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.I. ve Ç.Ö. tutuklandı, G.Y. ve D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.