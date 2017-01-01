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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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FETÖ sanığı duruşmada mahkeme heyetini tehdit etti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit etti.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yalçın Pekmez, hazır bulundu.

Savunması istenen Pekmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Üzerine kayıtlı 2 telefon hattında örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" yüklü olduğu ve "kırmızı" kod ile yoğun şekilde bu programı kullandığı belirlenen Pekmez'in, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Sanık bunun üzerine mahkeme heyetine yönelik, "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek. Beni tutuklayanlar içeri girecek." diye bağırdı. Agresif tavırlar sergileyen sanık, güvenlik görevlilerince duruşma salonundan çıkartılarak cezaevine götürüldü.

Öte yandan, tutuklanmadan önce elektrikçilik yapan Pekmez'in FETÖ ile irtibatlı olduğu için KHK ile kapatılan Çalışanlar Derneğinin başkan vekilliğini yaptığı ve örgütün üst düzey sorumlularıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

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