Esed rejiminin kimyasal saldırıları Edirne'de protesto edildi

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EDİRNE (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazı saldırısı, Edirne'de protesto edildi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan Genç Hareket Edirne Temsilciliği, Edirne İslam Gençliği ve Marifet Eğitim Derneği Edirne Temsilciliği üyeleri, "Müminler bir zulme uğradıklarında birlik olup karşı koyarlar" yazılı pankart açtı.

Burada grup adına açıklama yapan Abdullah Kul, 7 yıl önce 90 bin faili meçhul cinayete tepki olarak başlayan sokak gösterilerinde cinayetlere doymayan Esed rejiminin halkın üzerine ateş açarak savaşın fitilini ateşlediğini söyledi.

O günden bu yana yaklaşık 600 bin sivili katleden Esed rejiminin cinayetlerine birçok ortak edindiğini belirten Kul, şunları kaydetti:

"Rusya başta olmak üzere ABD, AB, Çin, PKK, DHKP-C, TİKKO, MLKP gibi devlet ve örgütler hakkını arayan Suriye halkını rejimle birlikte omuz omuza katletti ve katletmeye devam ediyor. İslamın ve Müslümanların bölgesel kazanımlarına tahammülü olmayan küresel katil devletler kanlı cinayetlerine bir yenisini daha ekleyerek Suriye'nin İdlib ilinde kimyasal gazla 100'den fazla bebek, çocuk, kadın ve erkeği şehit etti. Ve şu saatlerde 500'den fazla insan hala can çekişiyor. Rusya ve rejim güçlerinin el birliğiyle yaptıkları bu katliamı lanetliyor ve aşağılıyoruz.

Kardeşlerimizi katleden Ruslarla kırk yıllık İslam düşmanı PKK ile müttefik olan ABD'nin yalanlarına daha ne kadar inanacağız? Londra'da bir köprüde ölen 5 kişi için duyarlılık yarışına giren ama yüz binlerce Müslümanın ölümünü görmezden gelen milyonlar siz insan mısınız? Katliam kimyasal olunca dikkat çekici oluyor ama sığınakta, camide, hastanede ya da pazar yerinde olunca haber değeri bile yok. Çünkü kimyasalla öldüremezsin kuralını koyan Batı pazar yeri, cami ve hastane bombalamayı yasaklamadı."

Açıklama sırasında tekbir getiren gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.







