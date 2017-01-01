Sevdiği erkek için Müslüman oldu

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GAZİANTEP (AA) - Ukraynalı 24 yaşındaki Alona Simonchuk, aşık olduğu Gaziantepli Emre Can ile evlenmek için kilometrelerce yol kat edip Müslüman oldu.

İslahiye ilçesinde inşaat işçiliği yapan Emre Can, sosyal medya aracılığıyla 4 ay önce tanıştığı Alona Simonchuk'i Türkiye'ye davet etti. Gaziantep'e gelen ve Emre Can'ın ailesiyle tanışan Simonchuk, erkek arkadaşıyla evlenmeye karar verdi.

Düğün için hazırlıklar sürerken İlçe Müftülüğüne müracaat eden Simonchuk, müftü Ramazan Dolu eşliğinde kelimeişehadet getirdikten sonra şahitler huzurunda Müslüman oldu. Daha sonra ilçe belediyesine giden çift, resmi nikah kıydırdı.

"Gonca" adını alan Ukraynalı gelin, gazetecilerin sorusu üzerine kendi iradesiyle Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek "Müslüman olmaktan ve Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum." dedi.

Emre Can ise sevdiği kızla hayatını birleştireceği için mutlu olduğunu aktararak kendisi için Gaziantep'e gelen eşine fedakarlığı için teşekkür etti.