Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı

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MALATYA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Asla aynı kazanda kaynamayacak ülkeler Membiç söz konusu olduğu zaman bir araya geldiler, Afrin söz konusu olduğu zaman bir araya geldiler. Şimdi İdlib'de yüzlerce insanı kimyasal silahlarla öldürdükleri zaman kınamak bile zorlarına gitmeye başladı. Kınamaya cesaretleri yok, istekleri, arzuları yok." dedi.

Malatya'da çeşitli temaslarda bulunan Öztürk, Valiliği ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Mustafa Toprak ve ilçe kaymakamları tarafından karşılanan Öztürk, Valililik Şeref Defterini imzaladı, Vali Toprak, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve ilçe kaymakamlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Kürtler adına hareket ettiğini ileri süren bir terör örgütünün en büyük zararı yine Kürt vatandaşlara verdiği, bunun büyük ve yaman bir çelişki olduğunu belirterek, herkesin bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliğini yaptığını hatırlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Sadece Suriye'de, 24 milyon nüfuslu ülkede 12 milyon insan yerinden yurdundan edildi. Bu faaliyet yürütülürken bir oyun daha oynandı. Suriye hem parçalanıyor hem ateş yumağı haline gelmiş durumda hem de oradan bir sonuç çıkaracak şekilde Türkiye'ye zarar verecek bir yapılanmaya gidilmeye çalışıldı. Hepiniz biliyorsunuz, kantonlar oluşturuldu ve bugün güney sınırımıza paralel yeni bir yapılanma oluşturuldu. YPG, PYD denilen bir yapı ki buradaki PKK'nın uzantısı olduğunu herkes bir vesileyle dillendiriyor."

- Esed rejiminin kimyasal silahla saldırısı

Dünyanın bir araya gelemeyecek bütün ülkelerinin yapılan hesapları yerine getirebilmek, bir devlet kurma adına bir araya geldiklerini belirten Öztürk, "Bu herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Asla aynı kazanda kaynamayacak ülkeler Membiç söz konusu olduğu zaman bir araya geldiler, Afrin söz konusu olduğu zaman bir araya geldiler. Şimdi İdlib'de yüzlerce insanı kimyasal silahlarla öldürdükleri zaman kınamak bile zorlarına gitmeye başladı. Kınamaya cesaretleri yok,istekleri, arzuları yok. Bahis konusu Müslümansa ölenler onları ilgilendirmiyor. Bunu böyle bilmekte fayda var." değerlendirmesinde bulundu.



