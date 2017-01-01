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KADEM Tekirdağ Temsilciliği açıldı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:40
KADEM Tekirdağ Temsilciliği açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "15 Temmuz'un yaralarını henüz sarmadan yeni terör dalgalarıyla sarsıldık. Demokrasimiz bir daha tehditlere uğramasın diye bir anayasa değişikliği teklifi geldi, neredeyse tüm Batı ayağa kalktı. Bir ülkenin yönetim modeli değişikliği gibi teknik bir konuyla, ne zaman dünyada başka bir ülke bu kadar ilgilenir olmuş?" dedi.

Bayraktar, KADEM Tekirdağ Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmada, kadınların sosyal hayatın her alanında olması gerektiğini belirterek, kadın ve erkeğin yaradılıştan gelen özellikleri de dikkate alınarak adil bir sosyal düzende konumlanması gerektiğine inandıklarını söyledi.

KADEM olarak ülke gündemini etkileyen meselelere karşı hassasiyet duyduklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"KADEM olarak ülkemizin hassasiyetini ilgilendiren konularda ayrı bir hassasiyetimiz var bir sivil toplum kuruluşu olarak. Türkiye olarak çok boyutlu bir mücadele içindeyiz. 15 Temmuz'un yaralarını henüz sarmadan yeni terör dalgalarıyla sarsıldık. Demokrasimiz bir daha tehditlere uğramasın diye bir anayasa değişikliği teklifi geldi, neredeyse tüm Batı ayağa kalktı. Bir ülkenin yönetim modeli değişikliği gibi teknik bir konuyla, ne zaman dünyada başka bir ülke bu kadar ilgilenir olmuş? Batı bizimle ne zaman bu kadar ilgilenir oldu?

Bakanımıza Hollanda’da, Avrupa’nın göbeğinde ve başka siyasetçilerimize, tüm hukuki, ahlaki, insani, evrensel ilkeler çiğnenerek ne kadar çirkin bir muamele yapıldığını gördük. Bunun yanında aynı ülkelerde, teröristlere her türlü kapının açık olduğunu da gördük."

- "Anayasa değişikliği teklifi, herhangi bir partiyi ya da siyasi görüşü savunmuyor"

Avrupalı devletlerin sistematik ve bilinçli bir şekilde Türkiye düşmanlığı yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ı öldürün' yazılı ve Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış bir görselin olduğu koca bir pankartın önünde teröristlerin miting yapmasına hiç ses çıkartmadı Avrupa, Avrupa siyasetçileri ve aydınları. Bunların tamamen tevafuki, rastgele hareketler olduğunu sanmak, tüm uluslararası kriterlerden, dünyadaki gelişmelerden, siyasi dengelerden bihaber olmak demektir. Bütün bunlar, tam tersine çok bilinçli, çok sistematik bir Türkiye düşmanlığının tezahürleridir.

Bu düşmanlığın sebebi de çok basit. Bu anayasa değişikliğinin, ülkemizin bağımsızlaşmasına vesile olacağını çok iyi biliyor Batı dünyası. Bundan önce de biz ne zaman bağımsızlaşma, güçlenme yolunda önemli bir adım atacak olsak, o zaman Batının bizimle daha çok ilgilendiğini gördük, iç işlerimize müdahale etmeye çalıştıklarını gördük. Bu olay da onlardan biri ama bu olayda iyice maskelerini düşürdüklerini gördük. Bu anayasa değişikliği. Avrupa'nın bu tepkisi de gösteriyor ki siyasi bir mesele olmanın çok ötesinde. Bu anayasa değişikliği teklifi, herhangi bir partiyi ya da siyasi görüşü savunmuyor. Bu teklif, halkı koruma altına alıyor."

- "Huzur ve güven dolu yarınlar için yeni anayasayı destekliyoruz"

KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz ise Türkiye'nin çok hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, huzur ve güven dolu yarınlar için yeni anayasayı desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin yapısal sorunlarının tercih meseli olmaktan uzak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye, bu gün önemli bir kavşağa gelmiş durumda. Siyasetteki vesayete, toplumdaki düşmanlığa, ekonomide gerilemeye, hukukta adaletsizliğe ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerden, muhtıralardan çok çekmiş bir millet evladı ve bir kadın olarak söylemeliyim ki Türkiye’nin yapısal sorunlarının çözümü artık sadece bir tercih meselesi olmaktan çok uzaktır. Huzur ve güven dolu yarınlar için, demokratik toplumların bir gereği olan sivil anayasayı gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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