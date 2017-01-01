Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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ADANA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de protesto edildi.

Mersin Ulu Cami önünde öğle namazının ardından toplanan Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, slogan atıp Esed rejiminin kimyasal silah kullanıp masum sivilleri katletmesini kınadı.

Hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Akdeniz İlçe Müftüsü İsmail Gülşen dua eti.

Mersin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Kayacı, grup adına yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin katliam ve saldırılarına bugün yenilerinin eklediğini söyledi.

İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 100'den fazla sivilin öldüğünü hatırlatan Kayacı, şöyle devam etti:

"Yine çoğu çocuk 500 sivil yaralandı. Ardından yaralıların tedavi merkezi Rahma Hastanesi ve yine yaralılara müdahale eden sivil savunma merkezlerine 5 defa saldırıda bulunuldu. Yine İdbil'de Maret Numan bölgesinde hastane vurulmuş, tedavi gören onlarca sivil yaralanmış, hastane kullanılamaz hale gelmiştir. Şam'da kuşatma altın bulunan Doğu Guta Kabun Mahallesi'nde çok sayıda hava saldırısı olmuş, Duma da ise engelli sağlık merkezi vurulmuş, Hama'da birçok noktaya aynı anda hava saldırısı düzenlenmiş, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından desteklenen ekmek fırını dahi vurulmuştur."

Kayacı, bu görüntülerin ilk olmadığını, dünya devletlerinin tutumuna bakıldığında son da olmayacağını aktardı.

- Osmaniye

Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yazılı açıklama yapan Osmaniye İHH Dernek Başkanı Nadir Sarıcan da saldırıyı kınayarak dünyanın bu duruma sessiz kalmamasını istedi.

Kadirli ilçesinde de Andırın Gelişim Platformu Derneği ve 25 sivil toplum örgütünün temsilcileri de saldırıyı kınadı.

Andırın Gelişim Platformu Derneği Başkanı Kadir İslamoğlu da İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının insanlık tarihine acı bir gün olarak kaydedildiğini söyledi.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten İslamoğlu, "Daha önce Halepçe'de yaşanılan zulmün bir benzerini İdlib'de yaşadık. Çoğunluğunu günahsız çocukların oluşturduğu insanlar kimyasal silahlarla öldürüldüler. Suçları neydi? Evet tüm dünyaya soruyoruz. Bu insanların suçları neydi?" dedi.



- Adana

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) üyeleri de Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki göstermek için 5 Ocak Meydanı'ndaki Kemeraltı Camisi önünde bir araya geldi. Grup, Suriye rejimi ve Rusya aleyhine çeşitli sloganlar attı.

ASİM Gençlik Komisyonu Başkanı Ali Şimşek, yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Savaşın en hain yüzünü gün geçtikçe görmekteyiz. Bu zamana kadar resmi kayıtlara göre Esed rejimi ve Rusya 168 defa kimyasal saldırıda bulundu. Tüm dünyanın kırmızı çizgilerini resmi rakamlara göre 168 defa ihlal eden Esed'e karşı dünya hala iki yüzlü ve sessiz. Kınamaların, ağır cümlelerin ve diplomatik notaların son tahlilde faturası 168 defa sivil halka kimyasal saldırı ve binlerce ölü."

Açıklamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

- Hatay

Hatay'da da Esed rejiminin İdlib kentinde düzenlediği saldırı kınandı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, yaptığı açıklamada, insanlık dışı saldırıyı nefretle kınadığını vurguladı. Artık sivillerin zarar görmemesini, çocukların ölmemesini isteyen Kalkan, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.