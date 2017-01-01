İş başvurusundan dönerken trafik kazasında öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgay Şayhan'ın kullandığı 10 Y 4142 plakalı tır, Akhisar- Soma karayolunun 15'inci kilometresinde, İsmail Sargın idaresindeki 35 VFJ 57 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Vedat Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Sargın, 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada Yılmaz ile arkadaşı Sargın'ın, Akhisarda bir şirkete iş başvurusu yaptıktan sonra Soma'ya döndükleri öğrenildi.