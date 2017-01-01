Anadolu Ajansı 97 yaşında

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Türkiye'nin ilk milli kurumu olma niteliğini taşıyan Anadolu Ajansının (AA) doğru ve tarafsız habercilik anlayışının, demokrasi için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Vali Civelek, AA'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 yılında kurulan ajansın, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak açısından önemli bir görevi üstlendiğini belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin en güvenilir haber ajanslarından biri olduğunu ifade eden Civelek, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin ilk milli kurumu olma niteliğini taşıyan Anadolu Ajansının doğru ve tarafsız habercilik anlayışı, demokrasi için büyük önem taşımaktadır.

Yaygın ve gelişen teknolojik haber ağı, hızlı ve tarafsız haber akışıyla Türk basınının güvenilir haber kaynağı Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hem ülkemizde hem ülkemiz adına yurt dışında görev yapan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.''