Van'da FETÖ/PDY davaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski emniyet amiri ile eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara tutuklu sanıklardan eski öğretmen A.K. SEGBİS sistemi ile bağlanırken, eski emniyet amiri M.K duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, meslekten ihraç edilen emniyet amiri sanık M.K'ye örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ya da üyelerinin yakalanmasına yönelik bilgi vererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediğini sordu.

Örgüte üyeliğinin ve bağlantısının olmadığını ileri süren M.K. ise hain ve zalim terör örgütünün mağdur ettiği kişilerden biri olduğunu, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Van Emniyet Müdürlüğünde eskiden emniyet amiri olarak görev yaptığını, meslek hayatı süresince hain ve zalim terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini söyleyen M.K, hayatı boyunca hukukun dışına çıkmadığını, kimseye "himmet" vermediğini ve gizli bir iş yapmadığını savundu.

- "ByLock'un ne olduğunu darbe girişiminden sonra öğrendim"

Sanık M.K, görevde olduğu sürede Van'da terör örgütü PKK'ya çok ağır darbeler vurduklarını belirterek, "ByLock'u hiç kullanmadım. Bu programın ne olduğunu darbe girişiminden sonra öğrendim. Evimde internet kullanıyordum ve zaman zaman şifre bırakmıyordum. Başkası da girmiş olabilir." ifadesini kullandı.

Aynı mahkemede hakkında dava açılan ve görevinden ihraç edilen öğretmen A.K. de "ByLock" kullanmadığını, telefonuna nasıl yüklendiğini bilmediğini ileri sürerek, atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.