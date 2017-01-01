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Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:59
Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "suç örgütü kurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Lüleburgaz ilçesinde suç örgütü kurulduğu iddialarına ilişkin 15 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlen operasyonda "suç örgütü kurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği iddia edilen V.B, M.K, S.A, F.A, Y.B, E.T, S.B, T.A, A.K, H.Ç, M.A, S.Ü, F.Ö, D.A. ile İ.T'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramada, suikast silahının da aralarında bulunduğu 11 adet silah, 2 pompalı tüfek ve silahlara ait fişek, bıçak, muşta, kama, bonzai, kokain, metamfetamin, esrar ve eroin ile 25 bin lira değerinde senet gibi malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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