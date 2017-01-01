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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriyeli ailelere kira yardımı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:03

KİLİS (AA) - Avusturya Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER), Kilis'teki ihtiyaç sahibi 50 Suriyeli ailenin kira giderlerini karşılamak amacıyla nakdi yardımda bulunuldu.

İç savaş nedeniyle Kilis'te kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 50 aile, İYİLİKDER gönüllüleri tarafından tespit edildi.

Ailelerin kira giderlerini karşılamak için temin edilen nakdi yardımlar, Avusturya Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı gönüllüleriyle İYİLİKDER görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Derneğin Kilis Şubesi Başkanı Muhammet Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik desteğin hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Binlerce kilometre uzakta yaşayan hayırseverlerin ihtiyaç sahibi Suriyeli aileleri unutmadığını belirten Nur, kira giderlerini karşılamak amacıyla gönderilen yardımları ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Binlerce kilometreden gelip mağdur ve mazlum Suriyeli yetim kardeşlerini unutmadılar. Gerçekten çok ıstırap verici. Mesela 6 kişilik bir aile sadece bir odada yaşıyorlar. Burada yemek yapıyorlar, burada banyo yapıyorlar ve burada yatıyorlar. Gerçekten çok mazlum aileler var. Bizler de bu kardeşlerimize yardım eli uzatmaya çalışıyoruz. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Bizler de hayır yapmaya çalışıyoruz. İyiliği sayarak değil, saçarak yaymaya çalışıyoruz. Kime nasıl yardım yapacağız diye düşünmenize gerek yok. Bunlar ümmetin çocukları, bunlar gerçekten mağdur ve mazlum."

Muhammet Nur, yardımların sürdürülebilmesi adına hayırseverlerin desteklerini sürdürmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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