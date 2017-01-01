CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç:

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SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Türk milletinin bir özelliği var, ölülerimize Fatiha okuruz ama vatan hainlerinin ardından asla Fatiha okumayız. Türk milleti vatan hainlerinin ardından lanet okur." dedi.

Koç, Samsun'un Çarşamba ilçesinde partisince Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmadığını öne sürdü.

Yarın Çarşamba'da kimin malına el konulacağının garantisi olmadığını iddia eden Koç, "Bu yapıldığı zaman da mahkemeye gitme şansın yok. Avukatının senin hakkındaki suçlamayı öğrenme hakkı bile yok. Böyle bir garabet ile karşı karşıyayız. Sıklıkla 'halk' deyimleri kullanırız. Tilkiyi ehil tayin edip kümese bekçi yaparsan, yarın sabah kümese gittiğin zaman karşılaştığın manzaradan şikayetçi olmayacaksın." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da asılan "Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartla ilgili değerlendirmede bulunan Koç, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da milliyetçi kardeşlerimizden oy alma şansı azalınca başka kartlar oynamaya başladılar. Ölülerin arkasından rahmet okunur. İnancımız bunu gerektirir. Ölülerin arkasından konuşulmaz ama Şeyh Sait'i bir konuda hatırlamak lazım. Şeyh Sait, Cumhuriyet kurulduktan sonra İngiliz ajanı olarak bu ülkede isyan çıkartan bir ajandır, bir vatan hainidir. Türk milletinin bir özelliği var, ölülerimize Fatiha okuruz ama vatan hainlerinin ardından asla Fatiha okumayız. Türk milleti vatan hainlerinin ardından lanet okur."