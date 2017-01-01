Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,047-1,151 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,047
|1,151
|Ekmeklik diğer buğday
|1,037
|1,192
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,985
|1,140
|Makarnalık buğdaylar
|0,982
|0,982
|ARPA
|Arpalar
|0,982
|0,982
|Yemlik arpalar
|0,965
|0,965
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,888
|0,896
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,530
|3,856