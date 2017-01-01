05 NİSAN 2017
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Konya Ticaret Borsası

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:06

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,047-1,151 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,047 1,151
Ekmeklik diğer buğday 1,037 1,192
Düşük vasıflı buğdaylar 0,985 1,140
Makarnalık buğdaylar 0,982 0,982
ARPA
Arpalar 0,982 0,982
Yemlik arpalar 0,965 0,965
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,888 0,896
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,530 3,856

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