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MUŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına ilişkin, "İdlib'te bir insanlık suçu işlendi. Kimyasal silahlarla çocuk ve insanlar katledildi. İşte Türkiye güçlü olsun ki hem kendi vatandaşına sahip çıksın, hem de bütün mazlumlara sahip çıksın." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Vedat Demiröz, Muş'un Korkut ilçesinde belediye meydanında düzenlenen "36 Ayda 36 Proje"nin toplu açılış törenine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, geçmişte bir projenin bir kaç kez temelinin atıldığını, ama şimdi açılış yapmaya bile vakit bulamadıklarını belirtti.

Hizmetlerin artması sonucu açılışları toplu gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, "Allah bu bereketi devam ettirsin. Geçmişle mukayese edilemeyecek bir noktada olduğumuzu vatandaşımız gayet iyi biliyor. Birileri üstünü örtmeye çalışsa da birileri vatandaştan gizlemeye çalışsa da şu gerçeği hepimiz biliyoruz. Tarihimizdeki hiçbir dönemde bu bölgeye bu kadar yatırım yapılmadı." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin son 14-15 senede istikrar içinde büyüdüğünü, bunun da güçlü bir lider, güçlü bir parti sayesinde olduğunu vurguladı.

- "Şoför iyi ama araba kötü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile istikrarı sağladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ama sistem arızalı. Şoför iyi ama araba kötü. Bugüne kadar getirdik işi. Şimdi diyoruz ki hem araba iyi olsun hem şoför iyi olsun. Sadece şoförün iyi olmasıyla olmaz. Kişilere bağlı hizmet bir yere kadar. Hepimiz faniyiz. Partilere şahıslara bağlı işler, bir gün gelir son bulur. Ama sistemi düzgün hale getirirsek, sistemi daha işler hale getirirsek bu hizmetler ve büyüme devam eder. Bizim bütün derdimiz budur. 16 Nisan'da bunun oylamasını yapacağız. Mevcut sistem devam mı etsin, bu krizler üreten, ekonomimizi geçmişte büyük krizlere sürükleyen, birçok siyasi kriz üreten, en son 15 Temmuz hadisesini üreten bu mevcut yönetim sistemi, 12 Eylül Anayasası'nın getirdiği, o dönemin askeri yönetiminin getirdiği, bu mevcut sistem devam mı etsin, yoksa yepyeni, son model bir sistem mi kuralım? Oylayacağımız şey budur."

- "Kürt vatandaşlarımız değişimden yana"

"Birileri diyor ki Kürt vatandaşlarımız mevcut sistemi korusun. Bundan Kürtler ne hayır gördü ki korusun. Bu soruyu sormak lazım." diyen Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP'nin korumasını anlıyoruz. Bu sistemi sabah akşam korumaya çalışıyorlar. Biz niye CHP'nin arkasına takılalım. Onların kendi sebepleri var, tarihi sebepleri de var ama hiç kimse Kürt vatandaşlarımızı mevcut sistemin bekçisi haline getirmeye çalışmasın. Kürt vatandaşlarımız da bu oyuna gelmezler. Bu mevcut sistemi korumazlar. Kürt vatandaşlarımız değişimden yana, statükonun değişmesinden yana tavır koyarlar."

- "10 Cumhurbaşkanı seçecek halimiz yok"

Yılmaz, birilerinin "Tek adam rejimi" eleştirisi yaptığını anımsatarak, "Milletin seçtiği adam tek adam olur mu? Tek adam rejimi dedikleri CHP'nin geçmişinde var. Seçimin olmadığı, çok partili hayatın olmadığı, demokrasinin olmadığı yerde tek adam rejimi olur. Amerika, Hollanda ve Fransa'da her yerde bir kişi seçiliyor. Herhalde 10 Cumhurbaşkanı seçecek halimiz yok. Bir tane seçeceğiz ama bu tek adam değildir. Bu demokratik olarak seçilmiş bir yöneticidir. En fazla da 2 dönem görev yapacak diyoruz. Üçüncü dönem yok artık." ifadesini kullandı.

Yargı konusunda da çok önemli değişiklikler yapmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Askeri yargıyı tamamen kaldırıyoruz ve birleştiriyoruz. Tek bir yargı olacak, herkes o yargıya tabi olacak. Sivil ayrı mahkemeye, asker ayrı mahkemeye olmayacak. Yargıda bağımsızlığın yanına tarafsızlığı da getiriyoruz. Bugünkü sistemde cumhurbaşkanları tek başlarına bir şey imzalarsa yargının denetimine tabi değil. Kenan Paşa'ya göre yapıldığı için böyle yapılmış. Yeni sistemde ise cumhurbaşkanlarının bütün iş ve işlemleri yargının denetimine açık hale geliyor. Yargı çok daha güven veren bir yargı oluyor."

- "İdlib'te insanlık suçu işlendi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarına da değindi.

İslam aleminin Irak ve Suriye'deki savaşları gördüğünü anlatan Yılmaz, "Nerelerden gelip buralara müdahale yapıyorlar. Dün İdlib'te bir insanlık suçu işlendi. Kimyasal silahlarla çocuk ve insanlar katledildi. İşte Türkiye güçlü olsun ki hem kendi vatandaşına sahip çıksın, hem de bütün mazlumlara sahip çıksın. Çocuklarımız için geleceğimiz için çok daha güzel adımlar atacağız. İnanıyorum ki Muş ve Korkut'tan çok güçlü bir 'evet' oyu çıkacak." dedi.

Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da katıldı.

- "Türkiye'yi vesayete rağmen 3 kat büyüttük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de 15 senede Türkiye'yi vesayete rağmen, 3 kat büyüttüklerini belirtti.

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını atlattıktan sonra 5 yıl içerisinde 2023'e kadar 3 kat daha büyümeyi taahhüt ettiklerini anlatan Demiröz, şunları kaydetti:

"Türkiye büyüyecek. Bu hainlerin Avrupa'sının, Yahudi'sinin bütün bu bağırması çağırması, Türkiye'nin önünü kesemiyor. 15 Temmuz'da sizin canınızı ortaya koyarak yaptığınız direnişe rağmen, büyük sallantıya rağmen, onların 15 Temmuz'u başaramayıp daha sonra ekonomi darbelerine girişmelerine rağmen, Türkiye ekonomisi yüzde 3,5 son dönemde büyüdü. Dünyada 4. büyüyen ülke haline geldik. Bunu engelleyemiyorlar. İnşallah 16 Nisan'da hep beraber sandıkta vereceğiniz destekle ülkemizin önü açılacak ve bize karşı olan bu hainlere en büyük cevabı vereceksiniz."