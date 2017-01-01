Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 eski polisten 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum ve diğer 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve aralarında meslekten ihraç edilen emniyet amiri ile başkomiserlerin de olduğu zanlılar Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 12'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, diğer 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde 12 kişinin de arandığı belirtildi.