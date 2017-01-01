Kars Belediye Başkanı Karaçanta'yı almaya giden darbecilerin yargılanması

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek istedikleri Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddiasıyla 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tamamı meslekten ihraç edilen sanıklardan tutuklu olarak yargılanan yüzbaşı Sedat Kılınç, üsteğmen Zafer Akar, teğmenler Emre Koca, Furkan Şöhret ve Şuayip Çıtlak, astsubaylar Kadir Demirkaya, Ömer Bulut ve Uğur Koç, uzman çavuşlar Adem Ali Kara, Ahmet Kök, Ali Çelik, Ali Yeşilot, Emre Ayan, Erhan Çoşkun, Ferhat Şahin, İsmail Taşkın, Muhammet Çakmak, Serdal Bağcılar, Tümer Işık, Yunus Şeker ve Tanju Bağcı, eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uzman Çavuş Galip Moroğlu, Astsubay Erdem Yavuz ile Üsteğmen Seyhan Doğan salonda hazır bulundu.

Eski Yüzbaşı Samet Çolak ve Üsteğmen Eray Çetin, tutuklu bulundukları Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasında, sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile bağlantısının olmadığını, asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tek tek savunmaları alınan sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Galip Moroğlu ile Erdem Yavuz'un yurt dışı yasakları baki kalması kaydıyla imza atma tedbirlerinin kaldırılmasına, eski Üsteğmen Seyhan Doğan hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli olan ve tamamı meslekten ihraç edilen yüzbaşı Sedat Kılınç, üsteğmen Zafer Akar'ın da yer aldığı askerler ile eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu'nun da aralarında yer aldığı 24'ü tutuklu 27 kişi "sanık" sıfatıyla sanık yer alıyor.

İddianamede, Akar ve emrindeki askerlerin 15 Temmuz günü Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'ya görevden el çektirmek için evine gittiği, Bekdemiroğlu'nun da bu kişilere yardımcı olduğu anlatılarak, sanıkların "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Bekdemiroğlu hakkında ayrıca "konut ve iş yeri dokunmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar kadar talep ediliyor.