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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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FETÖ şüphelisi emekli öğretmene hapis istemi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:21

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında emekli matematik öğretmeni hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca, Kozan ilçesinde örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen emekli öğretmen tutuksuz Yaşar B. (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, Yaşar B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan bazı şüpheli ifadelerinde ise Yaşar B'nin örgüte katılacak öğrencileri sohbet toplantılarına minibüsle getirip götürdüğü ve "sohbet imamlığı" yaptığı öne sürüldü.

Emekli öğretmenin sohbet toplantılarında "himmet" adı altında para toplayıp, örgütle bağlantılı Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ve burada çok sayıda hesabı bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin savunmasına da yer verildi.

Öğretmen kızı ve damadının meslekten ihraç edildiğini anlatan Yaşar B, Bank Asya’da TL ve döviz olmak üzere hesaplar açtırdığını belirtti.

Yaşar B, bankada 20'yi aşkın hesabının bulunduğu iddialarıyla ilgili "Ben bu kadar sayıda hesap açtırdığımı hatırlamıyorum. Ancak, önceki yıllarda yatırmış olduğum döviz hesapları bu sayının içerisindeyse belki de bu kadar olabilir. 50 bin lira emekli ikramiyemi Bank Asya'ya yatırmadan önce Tolga isimli Bank Asya Şube Müdürü bana ‘hocam ben bu bankanın müdürüyüm, bu bankaya para toplamam lazım’ şeklinde söz söylemişti. Ancak doğrudan ‘Bank Asya batıyor, Bank Asya'yı kurtarmamız gerekiyor’ şeklinde bir söz söylememişti." iddiasında bulundu.

FETÖ'yle 2000’li yılların başında tanıştığını, toplantılarına katıldığını ifade eden Yaşar B, 17-25 Aralık sürecinden sonra ise örgütle bağını kopardığını ileri sürdü.


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