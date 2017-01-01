Kocaeli'de dolandırıcı suçüstü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.T'yi (48) telefonla arayarak kendisini polis-savcı olarak tanıtan A.S'nin dolandırıcılık yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışmasında S.T'den para ve ziynet eşyalarını almaya gelen şüpheli A.S. suçüstü yakalandı.

A.S'nin aynı yöntemle Derince ilçesinde yaşayan D.K'den de 29 bin 970 lira aldığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.