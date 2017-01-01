TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Köylü:

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KASTAMONU (AA) - TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Ülkenin durumu şu anda iyi ama biz bunu bugün için yapmıyoruz. Bu bize yarın lazım. Yarın ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Köylü, İnebolu Öğretmenevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine değinen Köylü, 1961 ve 1982 askeri darbelerini yapanların hazırladığı anayasalardan sonra darbeci generallerin başa getirildiğini belirtti.

Bu kişilerin memleketin ekonomisi ve siyasi sistemini bilmedikleri gibi ilgilenmediklerini de öne süren Köylü, "Onların görevi hükümet bir adım atarsa ve onun da işine gelmezse buna 'dur' demekti. Onun ötesine karışmazlardı." ifadesini kullandı.

Daha önce hazırlanan anayasalarda cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini anlatan Köylü, şöyle devam etti:

"Rahmetli Özal da Demirel de bu yetkileri kullanmaya başlayınca partileri ile arasında anlaşmazlık çıktı. Rahmetli Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer arasında ihtilafın çok ötesinde bir memleket krizi çıktı. Türkiye ekonomisi batağa sürüklendi. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı dedi ki 'Beni halk seçti. Halk beni buraya 'otursun' diye de göndermedi. Ben anayasanın bana verdiği bütün yetkileri sonuna kadar kullanırım'. En tabii hakkı. O da yetkilerini kullandı, kullanınca kendi yerine getirdiği hükümetle yine arasında anlaşmazlık çıktı. İşte bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor."

Anayasa değişikliğinin ikinci sebebinin istikrar olduğuna dikkati çeken Köylü, Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet kurulduğunu, bir hükümetin ömrünün 1,5 yıl olduğunu kaydetti.

Bu zaman zarfında çok büyük zaman kaybedildiğini vurgulayan Köylü, bir partinin tek başına hükümet kurduğu dönemlerde kalkınma hızının yüksek olduğunu, koalisyonlarda ve ara hükümetlerde bunun görülemeyeceğini anlattı.

Köylü, halk oylamasının bugün için yapılmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkenin durumu şu anda iyi ama biz bunu bugün için yapmıyoruz. Bu bize yarın lazım. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. 7 Haziran'da bunun en basit örneğini gördük. Türkiye'de hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamayınca koalisyon gündeme geldi ama kurulamadı. Memlekette neredeyse, kriz çıkıyordu. İşte bunları önlemek için cumhurbaşkanlığı sistemine geçiliyor. İki parti oturdu anlaştı. Bundan önceki cumhurbaşkanlarının hepsi, 'Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçmelidir' dedi ama hiçbiri bunu başaramadı. Bir araya gelemediler, anlaşamadılar. Şimdi en uygun zaman oldu. İki parti anlaştı, dediler ki, 'Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim, halk cumhurbaşkanını seçsin, cumhurbaşkanı da hükümeti kursun ve 5 sene bu devam etsin'. Hükümet kuruldu, kurulamadı, koalisyon oldu derdi de ortadan kalkmış olur ve istikrar sağlanmış olur. Yapılacak anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının sorumluluğu da artıyor."

Toplantıya AK Parti İnebolu İlçe Başkanı İsa Karamehmetoğlu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ateş de katıldı.



