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Obezite hastası kadın 14 günde 13 kilo verdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:31
Obezite hastası kadın 14 günde 13 kilo verdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde obezite hastası İlknur Işıkgör, mide küçültme ameliyatı sonrası 14 günde 13 kilo zayıfladı.

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen zayıflayamayan 33 yaşındaki Işıkgör, Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu.

Gerekli tahlillerin ardından ameliyatla midesi küçültülen İlknur Işıkgör, operasyonun ardından geçen 14 günde 13 kilo verdi.

Işıkgör, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı kilolu olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Aşırı kilonun hayatın her alanında karşısına çıktığını ve bundan rahatsız olduğunu anlatan İlknur Işıkgör, "Kilo şikayetiyle hastaneye geldim. Çok rahatsızdım ve yürüyemiyordum, her şeyim kısıtlanıyordu. Çok şükür doktorumuzun sayesinde bayağı düzeldim. 13 kilo verdim, mutluyum." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Volkan Yiğit ise başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın ciddi oranda kilo verdiğini söyledi.

Yiğit, ameliyat sonrası yapılan takiplerde hastanın gayet sağlıklı olduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlknur Hanım bize yüksek kilo şikayeti ile başvurdu. Uzun yıllar diyet yapmasına rağmen kilo verememiş. Mide küçültme ameliyatı yaptık ve ameliyat başarılı geçti. İlk geldiğinde 128 kiloydu. Bugün 2'nci hafta kontrolünü gerçekleştirdik ve dikişlerini aldık. 14 günlük zamanda 13 kilo verdi. Sağlık ve görsel açıdan kendisini gayet iyi hissediyor."

Işıkgör'ün babası Nihat Işıkgör de "İstanbul, Diyarbakır, Adana ve bazı diğer illerde uzun süre tedavisi için uğraştık, fakat kızım kilo veremedi. Hocamızın sayesinde kendimizi emin ellerde hissediyoruz." diye konuştu.

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