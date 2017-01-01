05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Anadolu Ajansı 97 yaşında

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Neredeyse bir asırdır faaliyette bulunan, milletimizin ve devletimizin sesi olan Anadolu Ajansı, yayınlarıyla kamuoyunu bilgi edindirme noktasında önemli görevler ve işlevler görmüştür." dedi.

Tüfenkci, Anadolu Ajansı'nın (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal harbinin haklılığını ve sesini dünyaya duyurmak için 1920 yılında kurulan AA'nın yayınlarıyla çok önemli bir görevi de yerine getirdiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, "Neredeyse bir asırdır faaliyette bulunan, milletimizin ve devletimizin sesi olan Anadolu Ajansı, yayınlarıyla kamuoyunu bilgi edindirme noktasında önemli görevler ve işlevler görmüştür. Tarafsız, doğru ve sorumlu habercilik anlayışıyla fark oluşturdu ve bu anlamıyla yayıncılığa esasında bir ilke getirdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın yayıncılığının doğru ve güvenilir haberin kaynağı olarak görüldüğünü vurgulayan Tüfenkci, "Eğer bir haber AA mahreçli çıkmışsa yüzde 90-100'lere ulaşan bir güvenilirlik vardır." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, AA'nın Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde zor şartlarda haber ürettiğini aktararak, "15 Temmuz gibi ülkemizin kaderinin belirlendiği bir sivil direnişi en doğru ve objektif olarak gösterme noktasında ya da o haberleri yayınlama noktasında büyük bir gayret ve özveri gösterdi. Ben AA'yı özellikle son yıllardaki yerli ve milli duruşundan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. AA'nın 97. yılını kutluyorum. Nice 97 yıllar temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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