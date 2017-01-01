Burdur'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

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BURDUR (AA) - Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklu yargılanan Ağlasun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili H.Ö'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu H.Ö'nün yanı sıra mesleklerinden ihraç edilen ve tutuklu bulunan 6 polis memuruyla sanıklar ve avukatları katıldı.

Meslekten ihraç edilen polis memurlarından H.H.K, FETÖ ile herhangi bağı olmadığını iddia etti. Bir muhtar tarafından "fişlendiğini" savunan H.H.K, "Terörist olarak suçlanıyorum. Bunu anlamıyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Kaderimse çekerim." dedi.

Sanık polis memuru E.Ç, ByLock kullanmadığını öne sürerek, bu programı ne şekilde kullandığının tespit edilmesini istedi. Polis memuru T.E, uzun yıllar terörle mücadelede çalıştığını, ailevi olarak zor durumda olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Kullandığı iki telefonda da ByLock tespit edilen polis memuru Y.Y, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını iddia etti.

Polis memuru H.B, ByLock'un telefonuna nasıl yüklendiğini anlamadığını savundu. Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul eden H.B, "Ama Bank Asya'nın böyle bir yapıyla ilgisi olduğunu duymadım." dedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce, "FETÖ'nün olduğunu 17-25 Aralık'tan sonra da mı öğrenemediniz, polis olarak devlete savaş açmış bir örgütü nasıl duymadınız?" sorusu üzerine H.B, "Yok, bilmiyordum. Ben KOM'da başka kısıma bakıyordum. Detaylarını bilmiyordum." yanıtını verdi.

- "Bu yapıdan haberim olmadı"

Polis memuru M.S, FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'ya eşinin adıyla hesap açtırdığını ancak bunu örgüt talimatıyla yapmadığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Yüce'nin, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya neden hesap açtırıyorsunuz, 20 yıllık bir polis olarak FETÖ'den haberiniz yok muydu?" sorusunu M.S, "Bankayla ilgili sorgulama yapmadık. Bu yapıdan haberim olmadı." diye yanıtladı.

Açığa alınan ve tutuklu yargılanan Ağlasun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili H.Ö. de muhafazakar bir insan olduğunu belirterek, terörle ilgili bir işe karışmadığını savundu. H.Ö, 17-25 Aralık'tan sonra cemaatle ilişkisini kestiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti H.Ö'yi "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık polis memurlarının tutukluluk hallerinin devamına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



