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SİİRT (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "(Çanakkale geçilmez) dedirten ruh var ya, işte o ruh 15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve Siirt'te yeniden ayağa kalktı, canlandı." dedi.

Erdoğan, bir otelde, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret eden Erdoğan, Kooperatif Mahallesi'ndeki TÜGVA Siirt İl Temsilciliği hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğunu iddia eden ana muhalefet zihniyeti ile karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

"Muhalefet zihniyeti aynı zamanda bu milletin düşmanlarıyla birlikte olup, bu milleti denize dökmekte kararlı bir zihniyet." diyen Erdoğan, bunların yine bu ülkenin düşmanlarıyla 'hayır' kampanyasını her türlü yalanı kullanmak suretiyle, insanların kafalarını karıştırarak sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yunanların İzmir'de denize döküldüğünü, o zaman onların arkasında Avrupa ve emperyalist güçler olduğunu anlatan Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen şimdi 'Bunları deniz dökeceğiz, emperyalizme son vereceğiz' diyorsun ama emperyalistler senin arkanda. Sen kimi denize dökeceğini iddia ediyorsun? Demek ki bu milletin ta kendisini sen bu topraklardan sürmeye çalışıyorsun. Ama biz zaten bu CHP zihniyetine alıştık. Bunlar yıllarca bu milletin iradesine saygısızlık ettiler, bizlere 'Göbeğini kaşıyan adam' dediler, 'Bu cahil milletle benim oyum bir mi olacak' dediler."

Şimdi aynı zihniyetin kendini açıkça ortaya koyduğunu aktaran Erdoğan, partinin iki önde geleninin milleti denize dökmekten bahsettiğini kaydetti.

Erdoğan, "Ondan sonra dönüp geliyor, halkın oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'na 'Kendini tek adam yapmaya çalışıyorsun' diyor. Takdiri size bırakıyorum. Ama Türkiye'nin birlik ve beraberliği, 15 Temmuz ruhu, Çanakkale'de 72 milleti bir araya getirip, bu milleti bu topraklardaki insanları düşmanlarına karşı 200 bin şehide rağmen savaştıran, 'Çanakkale geçilmez' dedirten ruh var ya, işte o ruh 15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve Siirt'te yeniden ayağa kalktı, canlandı." ifadelerini kullandı.

Tarihte Kurtuluş Savaşı'ndan beri hiç olmadığı kadar bu milletin birlik olması için bir fırsat doğduğunu anlatan Erdoğan, bu fırsatın 16 Nisan ile kurumsallaşacağını vurguladı.

Halkın iradesinin yönetime doğrudan yansıması, aracısız, bürokratik vesayetin, sermaye sahiplerinin, dış güçlerin, darbecilerin araya giremeyeceği bir şekilde halkın iradesinin yönetimde tecelli etmesi için 16 Nisan'da "evet" diyeceklerini belirten Erdoğan, bu vatanı bölmek, kendilerine diz çöktürmek isteyenlere çok büyük bir cevap vermiş olacaklarını söyledi.

15 Temmuz şehitlerini unutmayacaklarını, anısını ayakta tutacaklarını dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmek isteyenlere 16 Nisan ile birlikte "kırmızı kartı göstereceklerini" kaydetti.

- "CHP zihniyeti değişmiş değil sakın aldanmayın"

Erdoğan, Türkiye'de darbecilerin anayasa yaptığını ve "Darbeciler anayasa yaptı" diye kimsenin dokunmadığını ifade etti. Bilal Erdoğan, "Ne zaman ki Meclis anayasa yapmak istedi 'Olmaz' dediler. Neden olmaz? 'Çünkü bu millet bu işlerden anlamaz' dediler. 'Darbe yapanlar anlar, bu milletin seçtikleriyle ülke yönetilmez' dediler. İşte o bizi denize dökmek isteyen CHP zihniyeti devamlı bunu söyledi." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef gençlerimizi darbecilerin yazdığı anayasaların oluşturacağı bir geleceğe mahkum ettiler. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize yeni bir Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemi getiriyoruz. 16 Nisan'da 'evet' çok güçlü bir şekilde çıktığı zaman, bu ülkede milletle devlet arasındaki bariyerler kalıcı olarak kalkmış olacak. Böylelikle gençler, geleceğinizi kendiniz kurabileceksiniz."

CHP'nin, seçilme yaşının düşürülmesini de kabul etmediğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"O, hiçbir yaşın seçilmesini kabul etmiyor ki 18 yaşı, 25 yaşı kabul etsin. Ona kalsa bu milletin hiçbir temsilcisinin bu milleti yönetmeye hakkı yok. Onun için 18'in, 25'in seçilmesini kabul etmiyor ve bir sürü kılıf uyduruyor. Yok erken emekli olacakmış, yok askerlikten yırtacakmış, bir ton yalan. Bunların yalanlarına cevap vermekten günümüz bitiyor. Ama bu millet artık kendisine saygısı olanla olmayanı çok açık şekilde gördü ve gençlerimiz kimin gençlere saygı gösterdiğini, kimin gençlerimize değer vermediğini çok açık şekilde gördü. Bak burada bir sürü başörtülü gençlerimiz var. Sizlere bir gelecek hakkı tanımak ister miydi? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan, sabırla, mücadeleyle ve yılmadan bütün bu engelleri kaldırdı. CHP zihniyetine kalsaydı eskiden olduğu gibi bugün de cami yıkardı, Kur'an kursu kapatırdı, kızlarımızın başındaki başörtüsünü çeker alırdı. CHP zihniyeti değişmiş değil sakın aldanmayın. Fırsat bulduğu zaman kafasını kaldırıp aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Bunlar bizim inancımız ve değerlerimizle maalesef kavgalı. 16 Nisan CHP'nin de kurtuluşunu sağlayacak. Çünkü 16 Nisan'da muhalefet etmek, halkın değerleriyle kavgalı bir şekilde yapılamayacak, mümkün olmayacak. 16 Nisan'dan sonra sen yüzde 51'e talip olmak zorunda olacaksın. Halkıyla daha uzlaşmak zorunda kalacak. Sen hem halkın değerleriyle kavgalı ol, ondan sonra git yüzde 51'i iste bakalım verecek mi, verir mi? Vermez. Onun için 16 Nisan'da inşallah 'evet' diyeceğiz. Şu kalan 11 günde kafası karışık, kararsız, oy kullanmayı düşünmeyen, tam detaylarını bilmeyen, kandırılmış ve yalanlarıyla kafası karışmış kardeşlerimize ulaşacağız. Bu işin doğrusunu anlatacağız. İnşallah bu ülke bütün bölgeleriyle tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet olacak."

TÜGVA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Emanet de vakfın yeni bir hizmet binasını açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törene, Vali Tutulmaz, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

