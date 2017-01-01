Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

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BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bursa, Türkiye'nin lokomotifi olma özeliğini her geçen gün geliştirdi ve güçlendirdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, 17 Nisan'dan sonra Bursa, Türkiye'nin istikrarına güçlü bir 'evet' diyecek ve bundan sonra cumhurla cumhurbaşkanı daha güçlü buluşacak." dedi.

Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla eski Atatürk Stadyumu'nda, gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın cumhurbaşkanını gönülden, çok sevdiğini ve anayasa değişikliğine "evet" dediğini söyledi.

Bursa'nın her zaman AK Parti ile yürüdüğünü hatırlatan Müezzinoğlu, "Bursa, hep sizin yanınızda oldu. Sizden güç aldı, sizlere güç verdi. İnanıyorum ki yine Bursa ile Sayın Cumhurbaşkanımızın buluştuğu bu güzel gün, inşallah 16 Nisan'da sandıklara rahmet, bereket, 'evet' olarak yansıyacaktır." diye konuştu.

Müezzinoğlu, Bursa'nın referanduma hazır olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin başbakanlığı döneminde de cumhurbaşkanı olduğunuz dönemde de Bursa, güzel hizmetler aldı. Bursa, Türkiye'nin lokomotifi olma özeliğini her geçen gün geliştirdi ve güçlendirdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, 17 Nisan'dan sonra Bursa, Türkiye'nin istikrarına güçlü bir 'evet' diyecek ve bundan sonra cumhurla cumhurbaşkanı daha güçlü buluşacak." ifadelerini kullandı.

Referanduma 11 gün kaldığını anımsatan Müezzinoğlu, partilileri gece gündüz demeden daha çok çalışmaya ve CHP'lileri de "evet" demeye ikna etmeye çağırdı.



