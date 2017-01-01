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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Bakan Akdağ'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne "gözlemci ol" çağrısı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:03
Bakan Akdağ'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne "gözlemci ol" çağrısı

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'nin İdlip kentindeki kimyasal saldırının ardından Türkiye'de tedavi altına alınan bir kişinin daha öldüğünü belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünü de gözlemci olarak bu meselede oluşacak raporlar hususunda yetkililerin, uzmanların yanında bulunmaya çağırdım. Çok kısa bir zaman içerisinde resmi raporları da dünya kamuoyuna ifade etmiş olacağız." dedi.

Bakan Akdağ, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'un Tekman ilçesinde, beraberindeki Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Tekman Kaymakamlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Kürt vatandaşların yaşadığı ilçelerde vatandaşlara telefon açarak tehdit ve baskılarını dolaylı olarak sürdürmeye çalışanların olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümet olarak terörle mücadeleyi ara vermeden kararlılıkla çok güçlü şekilde yürüttüklerini herkesin bilmesini isteyen Akdağ, "Adı ne olursa olusun, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C, teröristlere göz açtırmamaya kararlıyız. Vatandaşlarımız uzaktan yapılan dolaylı baskılara kesinlikle kulak asmamalıdır ve asmayacaklarını da biliyorum. İnşallah özgür iradelerini sandığa yansıtacaklar ve memleketin önünü de açacaklar." diye konuştu.

- "Dünya sağlık örgütüne de gözlemci olarak çağırdım"

Bakan Akdağ, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırıya ilişkin de şu bilgileri aktardı:

"İdlib'deki vahşi kimyasal saldırıyla ilgili Reyhanlı'dan Türkiye'ye ulaşan 33 vaka oldu. Bunların maalesef 3'ü hayatını kaybetti. Geri kalan 29'un tedavileri devam ediyor. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin yaralılara acil şifalar diliyorum. Bölgede Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü var. Adli tabiple birlikte çalışıyorlar ve Dünya Sağlık Örgütünü de gözlemci olarak bu meselede oluşacak raporlar hususunda yetkililerin, uzmanların yanında bulunmaya çağırdım. Çok kısa bir zaman içerisinde resmi raporları da dünya kamuoyuna ifade etmiş olacağız."

Akdağ, açıklamasının ardından odada bulunan bir erkek ve kız çocuğunu yanına çağırarak oyuncak ambulans hediye etti ve bir süre onlarla oyun oynadı.

Bakan Akdağ, çocuklarla "Ambulansa yol ver" diyerek, sürücülere mesaj verdi.

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